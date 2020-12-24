في مقطع فيديو أثار جدلا واسعا تفاخر أمين زوج الفاشنيستا الكويتية المعروفة “الدكتورة خلود” بعدد المشاهدات التي حصدتها زوجته على مقطع فيديو لها انتشر مؤخراً، ظهرت فيه بإطلالة جديدة بعد أن قامت بعملية تجميل لأنفها.

وأشار زوج الفاشنيستا الكويتية في حديثه إلى أن هذا المقطع حقق نسبة مشاهدة عالية جداً، لافتاً إلى أن خلود تفوقت بهذا على نجمي كرة القدم العالميين ليونيل ميسي وكريستيانو روندالدو.

View this post on Instagram A post shared by دكتورة مشاهير اشهر وحدة😜🇸🇦 (@dr_mshaher)

كما سمع صوت الأخيرة وهي تناقشه في هذا الشأن وأكد أن هذا لم يحدث يوماً ولفت إلى أنها تحتل المراتب الـ10 الأولى عالمياً على تطبيق “سناب شات”، وأظهر أن الفيديو حقق أكثر من 30 مليون مشاهدة.

وجدير بالإشارة إلى أن خلود أعلنت في وقت سابق خضوعها لعملية تجميل لأنفها ونشرت لهذه الغاية صورة التقطت لها فور خروجها من غرفة العمليات.

كما نشرت في وقت لاحق مقطعاً مصوراً أظهرت فيه كيفية إخفاء الكدمات التي نتجت عن العملية أسفل عينيها وآخر بدت فيه بلوك مختلف تماماً عن ذلك الذي عرفه المتابعون، ورأى الكثير من هؤلاء أن تغييراً كبيراً طرأ على شكلها.

ودائما ما تتعمد الدكتورة خلود إثارة الجدل عبر مقاطعها المثيرة واستعراض جسدها لجذب المتابعين وزيادة عدد المشاهدات.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك