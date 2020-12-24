ابنة قمر خلف
ابنة قمر خلف
Imageحياتنا

“من هلأ بلشت تشلح”.. “شاهد” ابنة ممثلة سورية شهيرة تثير الجدل بملابسها في البحر!

كتب Author 2
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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لابنة الممثلة السورية من طليقها الممثل .

 

وظهرت قطيش بالصورة التي رصدتها “وطن”، وهي تجلس في أحد القوارب وترتدي “”، وتيشرت صيفي رقيق.

 

وأثارت الصورة غضب المُتابعين الذين رأوا أن إطلالة جودي جريئة جداً لا تُناسب سنها، واعتبروا أنها تمهيداً لدخولها عالم الفن، فعلق أحد المتابعين: ” مقدمة إدخال للوسط”.

 

وكتب آخر: “هي بطريقها إلى الصعود ليتحول اسمها النجمة الصاعدة، لها مستقبل ناجح جدا من هلأ بلشت شلح”.

 

ورأى آخر أن جودي تعرض جسدها بطريقة رخيصة، وكتب: ” عم يعرضوها يعني اذا حدا عبالو يشتري”.

 

الجدير بالذكر أن جودي هي ابنة قمر من زوجها السابق الفنان مهند قطيش، والذي انفصلت عنه في العام 2008 وتزوجت زميلها ومواطنها في العام 2011 وأنجبت منه ابنتهما آيات.

 

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