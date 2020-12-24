“من هلأ بلشت تشلح”.. “شاهد” ابنة ممثلة سورية شهيرة تثير الجدل بملابسها في البحر!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لابنة الممثلة السورية قمر خلف من طليقها الممثل مهند قطيش.

وظهرت جودي قطيش بالصورة التي رصدتها “وطن”، وهي تجلس في أحد القوارب وترتدي “هوت شورت”، وتيشرت صيفي رقيق.

View this post on Instagram A post shared by Drama News – دراما نيوز (@drama.news.syria)

وأثارت الصورة غضب المُتابعين الذين رأوا أن إطلالة جودي جريئة جداً لا تُناسب سنها، واعتبروا أنها تمهيداً لدخولها عالم الفن، فعلق أحد المتابعين: ” مقدمة إدخال للوسط”.

وكتب آخر: “هي بطريقها إلى الصعود ليتحول اسمها النجمة الصاعدة، لها مستقبل ناجح جدا من هلأ بلشت شلح”.

ورأى آخر أن جودي تعرض جسدها بطريقة رخيصة، وكتب: ” عم يعرضوها يعني اذا حدا عبالو يشتري”.

الجدير بالذكر أن جودي هي ابنة قمر من زوجها السابق الفنان مهند قطيش، والذي انفصلت عنه في العام 2008 وتزوجت زميلها ومواطنها مهيار خضور في العام 2011 وأنجبت منه ابنتهما آيات.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك