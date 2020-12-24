ارحل يا سيسي
ارحل يا سيسي
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ارحل يا سيسي.. المصريون يقفون على قلب رجل واحد ويطلقون حملة لإسقاط الديكتاتور والرعب في أبوظبي

كتب وطن
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جدد المصريون مطالباتها برحيل رئيس ، وذلك بإعادة التغريد على وسم “” الذي انتشر قبل عدة أشهر إثر تصريحات للسيسي أكد فيها استعداده للرحيل في حال طلب منه الشعب المصري ذلك.

 

وتصدرت وسوم تدعو لرحيل السيسي مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب دعوات لإطلاق جديدة، مع اقتراب الذكرى العاشرة لثورة يناير/كانون الثاني التي أطاحت بنظام حسني مبارك عام 2011.

 

وتصدر وسم (#ارحل)، الترند المصري على تويتر بأعلى التفاعلات خلال الساعات الأخيرة، كما برز وسما (#ارحل_يا سيسي) و(#الثورة_قادمة) من جديد.

 

وشارك الآلاف من المصريين، وفق ما رصدت “وطن”، في التغريد على تلك الأوسمة مطالبين بخلع السيسي ورحيله، مؤكدين على ضرورة إطلاق ثورة شعبية تسقط نظامه على غرار ما حدث لمبارك.

 

وعبر مغردون من خلالها عن غضبهم من النظام المصري الحالي معتبرين أن أسباب الثورة عليه لا تزال قائمة في ظل تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وحالة الاحتقان السياسي التي تعيشها البلاد منذ انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي صيف عام 2013 وتولي الرئيس السيسي السلطة في عام 2014.

 

وفي محاولة لتهدئة الشارع المصري، أعلن مجلس الوزراء، موافقته على مشروع قرار رئيس النظام عبد الفتاح السيسي بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، حيث جاء العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافقين الخامس والعشرين من يناير لعام 2021.

 

ويتهم السيسي بجرائم ضد الشعب المصري واعتقال المعارضين، علاوة على هيمنة الجيش على مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد، الأمر الذي أدى لتراجع الأوضاع الاقتصادية المصرية إلى أرقام غير مسبوقة.

 

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