جدد المصريون مطالباتها برحيل رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، وذلك بإعادة التغريد على وسم “ارحل” الذي انتشر قبل عدة أشهر إثر تصريحات للسيسي أكد فيها استعداده للرحيل في حال طلب منه الشعب المصري ذلك.

وتصدرت وسوم تدعو لرحيل السيسي مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب دعوات لإطلاق ثورة جديدة، مع اقتراب الذكرى العاشرة لثورة يناير/كانون الثاني التي أطاحت بنظام حسني مبارك عام 2011.

وتصدر وسم (#ارحل)، الترند المصري على تويتر بأعلى التفاعلات خلال الساعات الأخيرة، كما برز وسما (#ارحل_يا سيسي) و(#الثورة_قادمة) من جديد.

وشارك الآلاف من المصريين، وفق ما رصدت “وطن”، في التغريد على تلك الأوسمة مطالبين بخلع السيسي ورحيله، مؤكدين على ضرورة إطلاق ثورة شعبية تسقط نظامه على غرار ما حدث لمبارك.

#ارحل_ياسيسي عشان الشعب المصري العظيم هيعمل ثورة كبيرة عالفيسبوك وتويتر و #ثورة_يناير على الأبواب و #الشعب_يريد_اسقاط_النظام #ارحل عشان في هاشتاجات وتريندات وتويتات وبوستات هتقلب الدنيا وبيقولوا #المقاومة_هي_الحل . #السيسي : خخخخخ ماشي هرحل 😂😂😂 pic.twitter.com/APAZyqJaTE — اينشتاين (@einsteinian2020) December 24, 2020

كلما اقتربنا من يناير وزارة الصحة تعلن تسجيل 911 إصابة جديدة بفيروس #كورونا، و42 حالة وفاة #اضا_اخف_من_اضا #المقاومة_هي_الحل #ارحل #ارحل_ياسيسي — شاكر فضل الله (@ailmhamed3) December 24, 2020

ارحل يعني أمشي يالي ما بتفهمشي #ارحل_ياسيسي — يوسف (@SSRI1Om18h9dkJf) December 23, 2020

السجون ما بتسرقش حريتهم وأعمارهم بس دي بتاكل في صحتهم وعافيتهم

قليل من كثير من خرج من ذاك الظلام صحيح البدن..💔'((#ارحل_ياسيسي pic.twitter.com/mKCJH7trbb — مَرْيَم🇵🇸⁩ (@MariamMady17) December 23, 2020

وعبر مغردون من خلالها عن غضبهم من النظام المصري الحالي معتبرين أن أسباب الثورة عليه لا تزال قائمة في ظل تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وحالة الاحتقان السياسي التي تعيشها البلاد منذ انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي صيف عام 2013 وتولي الرئيس السيسي السلطة في عام 2014.

وفي محاولة لتهدئة الشارع المصري، أعلن مجلس الوزراء، موافقته على مشروع قرار رئيس النظام عبد الفتاح السيسي بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، حيث جاء العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافقين الخامس والعشرين من يناير لعام 2021.

ويتهم السيسي بجرائم ضد الشعب المصري واعتقال المعارضين، علاوة على هيمنة الجيش على مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد، الأمر الذي أدى لتراجع الأوضاع الاقتصادية المصرية إلى أرقام غير مسبوقة.

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