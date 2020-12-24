في بشرى سارة للعمانيين تزامنا مع انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا حول العالم وبداية حالة جديدة من الرعب، أعلنت وزارة الصحة العمانية عن عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا “كوفيد19” لليوم الخميس 24 ديسمبر 2020، في جميع الولايات العمانية.

كما أعلنت الوزارة عن تسجيل (54) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (128290)، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات (1491) حالة.

"صفر" وفيات اليوم والشكر لله

نواصل التزامنا حتى تصل نسبة الشفاء 100% قولوا معي آمين — المختار الهنائي (@MuktarOman) December 24, 2020

وأكدت الوزارة في بيانها حول الفيروس أن (120441) حالة قد تماثلت للشفاء، لتصبح نسبة التعافي في السلطنة 93.9 %.

وذكرت أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 77 والمنومين في العناية المركزة 36.

النظافة العامة..

وشددت وزارة الصحة مطالبة جميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون، وتجنُّب لمس الوجه والأنف والفم والعينين، وضرورة إتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة، وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.

كما نظمت المديرية العامة للخدمات الصحية لمحافظة مسقط ممثلة في دائرة مراقبة ومكافحة الأمراض وبالتعاون مع دائرة التمريض بوزارة الصحة ( مؤخرا ) حلقة عمل تدريبية لممرضات برنامج التحصين الموسع، وذلك بمبنى المديرية بدارسيت.

واستهدفت الحلقة التي نظمتها المديرية 25 ممرضة من مختلف نقاط الارتكاز لبرنامج التحصين الموسع بالمؤسسات الصحية التابعة للمديرية ، حيث تم اطلاعهن على آخر المستجدات، وما توصلت إليه الوزارة من لقاح “كوفيد19” وتم تدريبهن على آلية استخدام اللقاح ، وتعريفهن بالفئات المستهدفة ومواقع تلقي اللقاح.

الاستعداد والجهوزية..

وتم خلال الحلقة وضع آلية للعمل والاستعداد لجهوزية البدء في إعطاء اللقاح فور وصوله للفئات المستهدفة التي أعلنت عنها الوزارة مسبقا ، حيث سيتم تطعيم الفئات الأكثر عرضة لخطورة ومضاعفات المرض حسب الأولوية، وتشمل الخطوط الأمامية ومقدمي الخدمات الأساسية ومرضى الأمراض المزمنة وكبار السن وناقصي المناعة.

الجدير بالذكر أن المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة مسقط عقدت اجتماعا سابقاً لها بحضور الدكتورة / ثمرة بنت سعيد الغافرية ــ القائمة باختصاصات المدير العام للخدمات الصحية لمحافظة مسقط ــ وبحضور عدد من المسؤولين بالمديرية والذي كان ضمن الاستعدادات المبكرة للمديرية لمناقشة طريقة الاستلام والتوزيع للقاح ، وآلية العمل في إعطائه للفئات المستهدفة له.

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