ماذا فعل غزل المحلة المصري بشأن استضافة المباريات القادمة على ملعبه؟!

يسعد نادي غزل المحلة خلال الفترة المقبلة من أجل استضافة مباريات الدرجة الأولى الممتازة من بطولة الدوري المصري، بعد المنع لدواعي أمنية.

وأكد المشرف العام في إدارة فريق غزل المحلة حسام عزو في تصريح صحفي له على راديو مصر، إن ” إدارة غزل المحلة قد حصلت على الموافقة الأمنية من السلطات المصرية في الدولة، من أجل استضافة مباريات مسابقة بطولة الدوري المصري الممتاز في الفترة المقبلة”.

وبين عزو، أن كافة الموافقات الأمنية التي حصل عليها إدارة نادي غزل المحلة، سيتم إرسالها إلى اتحاد كرة القدم المصري، من أجل إقامة المباريات على ملعبها في الفترة القادمة، مضيفاً أن لجنة أمنية قامت بمعاينة الملعب الشهير” المحلة” يوم الثلاثاء الماضي، في إطار الحصول على الموافقة الأمنية وبالفعل فقد حصلناعليها.

ويحتل فريق غزل المحلة في المركز الرابع عشر برصيد نقطتين بفارق أربع نقاط عن المتصدر فريق الأهلي المصري في ترتيب الدوري المصري.