بدور البراهيم
بدور البراهيم
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“عبدة الفلوس” بدور البراهيم تفضح شاباً من قبيلة سعودية معروفة وتكشف رسالته “الذليلة” لها!

كتب وطن
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أثارت خبيرة التجميل موجة جدل واسعة بعدما فضحت شاباً سعودياً أبدى استعداده لفعل أي شيء لها.

ونشرت بدور البراهيم رسالة الشاب الذي حاولت تغطية اسمه دون جدوى، وجاء فيها: “مساء الخير، لا أعرف كيف أقول لك، منذ شهرين وأنا أتابع حسابك، تعلقت بك كثيراً، لم أتوقع أن يحدث لي هذا”.

وتابع الشاب عبدالله : “أحبك أكثر مما تتصورين، سبحان من خلقك، لست صغيراً ولا جاهلاً وأنا موظف بمرتبة عالية وعمري 34 عاماً، سأبكي بسبب حبك”.

وختم عبدالله العنزي رسالته بمحاولة إغراء بدور البراهيم بالنقود، وكتب: “هل يمكن أن تزوديني بحسابك البنكي، أريد إرسال مبلغ من المال لك”.

وتباينت ردود أفعال المغردين حول رسالة الشاب وتصرف بدور البراهيم، فمنهم من استنكر أن تفضحه بهذا الشكل المهين خاصة أنه من معروفة.

وآخرون اتهموا بدور البراهيم بأنها “عبدة نقود” وتُروج لفكرة أن الحب مرتبط بالعطاء المادي فقط وأنها مجرد “سلعة”.

ومنهم من جعل من الشاب مادة للسخرية وشبهه بـ”الخروف” الذي يستعرض عضلاته في المنزل على أخواته بينما يجعل من نفسه عبداً لبدور البراهيم.

من جهتها، استنكرت بدور البراهيم طريقة عبدالله العنزي في إبداء حبه لها وقالت بفيديو: “في ناس يريدون شراءنا بالأموال، وأنا لا أريد سوى علاجاً نفسيًا من عقدة الزواج”.

وأضافت البراهيم: “أحتاج لطبيب نفسي كي أتعالج من عقدة الزواج ولذا لا استطيع في الوقت الحالي الارتباط بأحد لا عاطفيا ولا زواجيا فقط عمل، سديتوا نفسنا ولوعتوا كبودنا وعقتونا”.

وأشارت بدور البراهيم إلى أنها حين تحلم بأنها تزوجت تستيقظ مرتجفة وخائفة وتقول: “بسم الله الرحمن الرحيم، لأن خلاص فاض بي وما عاد لدي عطاء عاطفي ولا أبي فلوس ولا قصور”.

الجدير بالذكر أن بدور البراهيم سبق لها الزواج 3 مرات ولديها طفلان.

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