“عبدة الفلوس” بدور البراهيم تفضح شاباً من قبيلة سعودية معروفة وتكشف رسالته “الذليلة” لها!

أثارت خبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم موجة جدل واسعة بعدما فضحت شاباً سعودياً أبدى استعداده لفعل أي شيء لها.

ونشرت بدور البراهيم رسالة الشاب الذي حاولت تغطية اسمه دون جدوى، وجاء فيها: “مساء الخير، لا أعرف كيف أقول لك، منذ شهرين وأنا أتابع حسابك، تعلقت بك كثيراً، لم أتوقع أن يحدث لي هذا”.

وتابع الشاب عبدالله العنزي: “أحبك أكثر مما تتصورين، سبحان من خلقك، لست صغيراً ولا جاهلاً وأنا موظف بمرتبة عالية وعمري 34 عاماً، سأبكي بسبب حبك”.

وختم عبدالله العنزي رسالته بمحاولة إغراء بدور البراهيم بالنقود، وكتب: “هل يمكن أن تزوديني بحسابك البنكي، أريد إرسال مبلغ من المال لك”.

بدور البراهيم تتباهى بعشق شخص لها طلب حسابها البنكي ويستعد لفعل أي شي لأجلها!!!! pic.twitter.com/qUoTRqo4UJ — Gorgeous (@Gorgeousew_50) December 22, 2020

وتباينت ردود أفعال المغردين حول رسالة الشاب وتصرف بدور البراهيم، فمنهم من استنكر أن تفضحه بهذا الشكل المهين خاصة أنه من قبيلة معروفة.

كلنا عارفين إن أسمه عبدالله الا هي مسويه مخفيته،مدري اضحك على غبائها ولا انها عبدة فلوس وإي أحد قادر يشتريها بمبلغ وقدره،ولا اهي قاعده تتفاخر على هالشي صمت https://t.co/Mv3NJIjEBA — 𝚜𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚍𝚎𝚟𝚒𝚕 (@devvil18) December 22, 2020

اسمه عبدالله العنزي يسلم يدك عالتشفير https://t.co/OyIjsukDns — َ (@luvjjyk) December 22, 2020

وبالبيت مسوي نفسه رجل على امه وخواته كامل العقل https://t.co/aASXGEMopJ — Sweet Dreams (@HA55alo) December 22, 2020

يالله لاتكشف لنا ستر وعند بدور😭😭 https://t.co/Y8A31gtrve — موضي (@shazi510r) December 22, 2020

وآخرون اتهموا بدور البراهيم بأنها “عبدة نقود” وتُروج لفكرة أن الحب مرتبط بالعطاء المادي فقط وأنها مجرد “سلعة”.

ومنهم من جعل من الشاب مادة للسخرية وشبهه بـ”الخروف” الذي يستعرض عضلاته في المنزل على أخواته بينما يجعل من نفسه عبداً لبدور البراهيم.

فضحونا عيالنا ابو كابتشينو والحين هالخبل . https://t.co/oqSql4tZh4 — Hi way (@weelan_90) December 22, 2020

بغض النظر عن كلمات احبك موت وببكي هذي شفي امها قاعدة توضح للناس ان الفلوس هي عربون الحب والزواج https://t.co/IRr3UOIQ8X — Mahdi (@ll64li) December 22, 2020

الله معطيك عقل وكرامه تسوي كذا ليه ياخروف ولا يطلب حسابها يحسب الحب بتحويل الفلوس وهي مغطيه اسمه يعني كذا مو واضح انه عبدالله العنزي https://t.co/f4UnhPmEvI — ً (@__Older) December 22, 2020

يالعنوز شوفوا لكم حل لولدكم https://t.co/KNFji7tpjq — بابا ماجد (@majed_n0) December 22, 2020

من جهتها، استنكرت بدور البراهيم طريقة عبدالله العنزي في إبداء حبه لها وقالت بفيديو: “في ناس يريدون شراءنا بالأموال، وأنا لا أريد سوى علاجاً نفسيًا من عقدة الزواج”.

وأضافت البراهيم: “أحتاج لطبيب نفسي كي أتعالج من عقدة الزواج ولذا لا استطيع في الوقت الحالي الارتباط بأحد لا عاطفيا ولا زواجيا فقط عمل، سديتوا نفسنا ولوعتوا كبودنا وعقتونا”.

وأشارت بدور البراهيم إلى أنها حين تحلم بأنها تزوجت تستيقظ مرتجفة وخائفة وتقول: “بسم الله الرحمن الرحيم، لأن خلاص فاض بي وما عاد لدي عطاء عاطفي ولا أبي فلوس ولا قصور”.

الجدير بالذكر أن بدور البراهيم سبق لها الزواج 3 مرات ولديها طفلان.