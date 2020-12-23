رد فعل سريع وذكي.. “شاهد” هذا ما حدث مع الشاعر محمد السكران على الهواء فأصبح حديث السعوديين

تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية بصورة واسعة مع مقطع فيديو أثار موجة من التفاعل والجدل بين المغردين، يوثق ما جرى مع الشاعر السعودي محمد السكران خلال عقده إحدى اللقاءات المصوّرة.

وأظهر المقطع المتداول والذي رصدته (وطن) عقد السكران لمقابلة مع إحدى القنوات، ومن ثم داخل شخص موجود في المكان وأخذ يخاطب الشاعر السعودي ويقول: “يا الصاحي يا ولد الصاحي، وهذا راعي المرجلة والعلم الطيب واعتق الرقاب”، ليقوم الشاعر السكران بأخذ المايكروفون من يد المذيع وإعطاءه للرجل الذي ينطق بكلام في غير مكانه.

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع المقطع المتداول وما قام به الشاعر السعودي، حيث وجهوا عبارات الانتقاد واللوم للرجل الذي ناداه بغير اسمه في صورة هزلية، واعتبروا أن ما قام به يفتقر للذوق والأدب العام.

ياصغر عقله يعني والله عيب وش الفايده اذا سمعته هالكلام! كأنه مدفوع له فلوس على هالاجتهاد — A R (@_2try) December 23, 2020

كأنه يقول انت الصح انت الصح بس اسكت — مَرّيم . (@memaaz_20) December 23, 2020

حيث قال أحد المعلقين: “فعلا العقل نعمة وما هب لازم كل كبير عاقل محمد السكران وهو اصغر منه أعقل منه بسنين . الكبر كبر العقل مهب العمر، أهنيك يالقدوة انك ما عطيته وجه”.

فعلا العقل نعمه وماهب لازم كل كبير عاقل

محمد السكران وهو اصغر منه اعقل منه بسنين . الكبر كبر العقل مهب العمر

اهنيك يالقدوه انك ماعطيته وجه — ksa2020 (@ibalfahhad) December 23, 2020

وكان محمد السكران قد شارك في برنامج شاعر المليون في نسخته السابعة عام 2015-2016 وحصل على المركز الثالث، كما و عرف عن محمد السكران مواضيعه الشعرية المختلفة عن السائد، طرحه الجريء، وانتقاده الجهل والعادات البالية.

حيث أن اغلب قصائده تتمحور حول الإنسانية وقبول الآخرين بمختلف ألوانهم وأطيافهم، عرف عنه حب الشعر الساخر لتمرير رسالته عن طريقه، شارك في عدة أمسيات شعرية، في الخليج وفي الدول العربية وفي لندن وفي واشنطن في مناسبات السفارة السعودية هناك..

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