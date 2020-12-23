الشاعر محمد السكران
الشاعر محمد السكران
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رد فعل سريع وذكي.. “شاهد” هذا ما حدث مع الشاعر محمد السكران على الهواء فأصبح حديث السعوديين

كتب وطن
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تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية بصورة واسعة مع مقطع فيديو أثار موجة من التفاعل والجدل بين المغردين، يوثق ما جرى مع خلال عقده إحدى اللقاءات المصوّرة.

 

وأظهر المقطع المتداول والذي رصدته (وطن) عقد السكران لمقابلة مع إحدى القنوات، ومن ثم داخل شخص موجود في المكان وأخذ يخاطب الشاعر السعودي ويقول: “يا الصاحي يا ولد الصاحي، وهذا راعي المرجلة والعلم الطيب واعتق الرقاب”، ليقوم الشاعر السكران بأخذ المايكروفون من يد المذيع وإعطاءه للرجل الذي ينطق بكلام في غير مكانه.

 

 

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع المقطع المتداول وما قام به الشاعر السعودي، حيث وجهوا عبارات الانتقاد واللوم للرجل الذي ناداه بغير اسمه في صورة هزلية، واعتبروا أن ما قام به يفتقر للذوق والأدب العام.

 

 

 

حيث قال أحد المعلقين: “فعلا العقل نعمة وما هب لازم كل كبير عاقل محمد السكران وهو اصغر منه أعقل منه بسنين . الكبر كبر العقل مهب العمر، أهنيك يالقدوة انك ما عطيته وجه”.

 

 

وكان محمد السكران قد شارك في برنامج شاعر المليون في نسخته السابعة عام 2015-2016 وحصل على المركز الثالث، كما و عرف عن محمد السكران مواضيعه الشعرية المختلفة عن السائد، طرحه الجريء، وانتقاده الجهل والعادات البالية.

 

حيث أن اغلب قصائده تتمحور حول الإنسانية وقبول الآخرين بمختلف ألوانهم وأطيافهم، عرف عنه حب الشعر الساخر لتمرير رسالته عن طريقه، شارك في عدة أمسيات شعرية، في الخليج وفي الدول العربية وفي لندن وفي واشنطن في مناسبات السفارة السعودية هناك..

 

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