تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بغضب، مع حديث لنائبة بمجلس النواب تنتقد فيه أي قرارات من شانها خفض رواتب النواب والمسئولين في البلد.

وقالت النائبة العراقية محاسن حمدون في المقطع المتداول لها والذي رصدته “وطن”: “هو إيش ظل من عنده إذا الراتب الاسمي رح يتخفض، هو حاله حال المواطن، بعدين النائب المسئول عنده التزامات تختلف عن المواطن العادي”

النائبة محاسن حمدون :

لم يتبقى شيء يستحق من رواتب النواب حتى يتم تخفيضها ، وإلتزامات المسؤولين يختلف عن التزامات المواطن، المواطن عنده التزامات عائلته ومسؤول عنها ، ولكن انا كنائبة لدي الكثير من الالتزامات تختلف عن التزامات اي واحد. pic.twitter.com/tu0dibOWQ4 — شاهو القرةداغي (@shahokurdy) December 22, 2020

وتابعت محاولة التبرير لها ولزملائها بالمجلس:” يعني المواطن العادي عنده عائلته مسئول عنها، لكن النائب عنده التزامات، يعني انا كنائبة عندي التزامات تختلف عن التزامات أي واحد يعني يجي لي مواطن محتاج لازم أتدخل فيها ولازم أقدم شيء.”

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع حديث النائبة العراقية، معتبرين بأن تبريرها غير منطقي ولا مقنع، وأن الشعب العراقي بحاجة لكل دينار وقرش يذهب بلا خدمة حقيقية له ولمصالحه، كما وجهوا للنائبة عبدون جملة من الانتقادات اللاذعة والرافضة لما قالته.

وفي ذلك قال أحد المعلقين:”أعتقد أن البرلمان بات حلقة زائدة لا قيمة له ولا نفع، بعد أن تحول من ممثل للشعب إلى محامي أمين لمصالح الأحزاب، يبدو أن النائبة بحاجة إلى المال لحملتها الانتخابية حيث ستكثر من الولائم والدعوات لشراء الذمم قبيل الانتخابات.”

اعتقد ان البرلمان بات حلقة زائدة،، لا قيمة له ولا نفع.. بعد أن تحول من ممثل للشعب إلى محامي امين لمصالح الاحزاب..

يبدو أن النائبة بحاجة إلى المال لحملتها الانتخابية،،حيث ستكثر من الولائم والدعوات لشراء الذمم قبيل الانتخابات.. — Sanaa (@Sanaa58792438) December 22, 2020

فيما قال مغرد آخر متسائلاً: “ما هي التزامات النواب وماذا قدموا؟!راتب النائب الاسمي 4 مليون دينار ، مليون مخصصات منصب وتحسين معيشة و إيجار من غير مخصصات الشهادة والحمايات.”

وتابع:”للعلم بعض النواب الحمايات منتسبين في الأجهزة الأمنية ورواتبهم من الدولة ويستلم رواتب للحمايات.”

ويشهد العراق مؤخرا خروج تظاهرات شعبية غاضبة بشكل مكثف اعتراضا على سياسات الحكومة وتردي الأوضاع داخل الدولة على كافة المستويات.

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