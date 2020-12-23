لاعب كرة السلة الفرنسي توماس هورتل
لاعب كرة السلة الفرنسي توماس هورتل
رياضة

“شاهد” ماذا فعلت إدارة برشلونة بلاعب كرة السلة الفرنسي هورتل في إسطنبول؟!

كتب وطن
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أثارت واقعة غريبة من إدارة فريق الإسباني، حدثت مع لاعب كرة القدم السلة الفرنسي توماس ، بتخلي البرسا عنه في العاصمة التركية “إسطنبول”، ومنع من الصعود مع بقية زملاء فريقه إلى الطائرة والعودة إلى إسبانيا، بسبب سعي اللاعب الفرنسي الانتقال إلى الغريم التقليدي ريال مديد.

ونشرت الخبر صحيفة “إلبايس وإلموندو” ووسائل إعلام اسبابية هذه الحادثة، وسط إدانة من قبل إتحاد لاعبي الإسباني بتصرف إدارة فريق برشلونة “الكتالوني” اتجاه اللاعب الفرنسي هورتل.

وأكد اتحاد كرة السلة الإسباني، أنه على تواصل مع الفرنسي هورتل ويقدم له المساعدة، متنقداً إدارة برشلونة على تصرفها وتركها له في العاصمة التركية “إسطنبول” دون العودة مع الفريق إلى برشلونة.

لكن سرعان من نفت إدارة فريق برشلونة في بيان صحفي لها اليوم الأربعاء، صحة تلك الأنباء المتداولة حول تخليها عن لاعب كرة السلة في فريق برشلونة هورتل، وتركه في تركيا، مؤكداً بأنه سافر لخوض المباراة من أجل حسم مستقبله مع الفريق، لكن مع انهيار المفاوضات بين اللاعب وإدارة الفريق تم الاتفاق على عدم عودته مع زملائه في فريق برشلونة كرة السلة.

وبين إدراة برشلونة، أنه لن يتخلي عن اللاعب الفرنسي هورتل، بل حصل على جميع التسهيلات من خلال الاقامة في فندق ليلة واحدة وتذكرة طيران وكل الأمور من أجل سفره، من أجل العودة إلى برشلونة.

يشار إلى أن نجم كرة السلة في فريق برشلونة الفرنسي هورتل قد غاب عن خسارة أمام الفريق المنافس “أنادولو إيفيس” التركي برصيد 68/79 في البطولة الأوروبية لكرة السلة في تركيا.

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