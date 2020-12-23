“شاهد” كيف تمكن فتى الزرقاء من حمل كأس ماء بعد تركيب أطراف صناعية له لتعيد إليه شيئاً من الأمل

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق الشاب الأردني صالح، والذي عُرفت قضيته إعلامياً بـ”فتى الزرقاء”، وهو في جلسة تدريب على استخدام الأطراف الصناعية.

ويظهر صالح بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، وقد تمكن من حمل كأس بعد تركيب أطراف صناعية له في يده اليمنى فقط أثناء تدريبه على استخدامها، لتعيد إليه شيئاً من الأمل الذي أفقده إياه مجموعة “بلطجية” قاموا ببتر يديه وفقأ عينه.

◾ لا شكّ أنكم تذكرون #فتى_الزرقاء #صالح الذي تعرّض لجريمة مروّعة هزّت #الأردن بقطع يديه وفقئ عينيه .. ◾ #شاهدوا كيف تمكن من حمل كأس بعد تركيب أطراف صناعية له لتعيد إليه شيئاً من الأمل 📸👇 pic.twitter.com/2vl8AYoP0r — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) December 23, 2020

وعادت قضية “فتى الزرقاء” للتداول مجدداً قبل أيام بعد كشف تفاصيل مرعبة في قضيته تمثلت في أنه وخلال تنفيذ المجرمين لجريمتهم، ملأ أحد المتهمين كأساً من دم صالح “فتى الزرقاء” الذي كان ينزف من يده المبتورة، وغسل بها وجهه، مخاطباً صالح بالقول: “لسه ما خلصنا ثار أخوي، هاي تنكيشة أسنان”، وذلك وفق ما ورد في لائحة الاتهام.

وحسب اللائحة، فإنه وبعبارة “زمان ما قطعت يدين.. ولا شربت دم”، أقدم المتهم السادس وهو مجرد من معاني الانسانية وبدم بارد وبلا رحمة واجرام، على قطع أحد كفي المجني عليه صالح بواسطة “الساطور” بأربع ضربات في حين تناوب بقية المتهمين على قطع الكف الآخر للمجني عليه.

ويواجه المتهمون في تلك القضية 9 تهم، هي: جناية القيام بعمل ارهابي من شانه تعريض سلامة المجتمع وامنة للخطر والقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض حياتهم للخطر باستخدام سلاح بالاشتراك وجناية تشكيل عصابة اشرار، وجناية الشروع بالقتل العمد.

إضافة إلى جناية احداث عاهة دائمة بالاشتراك، وجناية الخطف الجنائي بالاشتراك المقترن بهتك العرض بالتغلب على مقاومة المجني عليه، وجناية هتك العرض بالتغلب على مقاومة المجني، وجنحة مقاومة رجال الامن العام، وجنحة حمل وحيازة ادوات حادة وراضة، وجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.

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