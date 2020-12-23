نشر الناشط الإماراتي المتصهين ماجد السراح، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بتويتر أثار جدلا واسعا، يوثق حديث له برفقة المتصهين أمجد طه وثالث مصري من داخل الكنيست الإسرائيلي.

وأظهر المقطع الذي نشره ماجد السراح ورصدته (وطن) حديثه من داخل الكنيست: “اليوم نحن متواجدين في مكان تاريخي في الكنيست الإسرائيلي، تجربة فريدة من نوعها تجربة تاريخية”.

متواجدين في الكنيست الإسرائيلي وزيارة مميزة من نوعها بحضور مواطن مصري محب للسلام والتعايش، هذا هو الوعي العربي والوجه الحقيقي للسلام، مع العلم أن التمثيل البرلماني للعرب في الكنيست يضم 15 عضواً عربي.

نعم للحقيقة ولا لهتافات التطرف والكراهية

قطار السلام يمضي@amjadt25 @sharakango pic.twitter.com/bnBINAImnZ — Majid Al Sarrah 🇦🇪 מאג'ד אלסראח (@DrAlsarrah) December 22, 2020

ليضيف بعدها زميله المصري بالقول: “طبعا تجربة مميزة أكون هنا موجود لزيارة الكنيست دي تجربة تاريخية وانا أول شخص مصري بعد الرئيس السادات يزور الكنيست الإسرائيلي.”

هذا وقال أمجد طه: “طبعا عندنا التمثيل الجميل هنا في الكنيست الإسرائيلي في تمثيل عربي، هناك أكثر من 15 عربي ممثل في البرلمان الإسرائيلي، شيء جميل رائع مميز يمثلون العرب في إسرائيل، فيسطر التاريخ هذه اللحظات بحروف من ذهب”.

وعلق “السراح” على المقطع الذي نشره لنفسه وأشباهه بالقول: “متواجدون في الكنيست الإسرائيلي وزيارة مميزة من نوعها بحضور مواطن مصري محب للسلام والتعايش، هذا هو الوعي العربي والوجه الحقيقي للسلام، مع العلم أن التمثيل البرلماني للعرب في الكنيست يضم 15 عضواً عربي. نعم للحقيقة ولا لهتافات التطرف والكراهية قطار السلام يمضي”.

متواجدين في الكنيست الإسرائيلي وزيارة مميزة من نوعها بحضور مواطن مصري محب للسلام والتعايش، هذا هو الوعي العربي والوجه الحقيقي للسلام، مع العلم أن التمثيل البرلماني للعرب في الكنيست يضم 15 عضواً عربي.

نعم للحقيقة ولا لهتافات التطرف والكراهية

قطار السلام يمضي@amjadt25 @sharakango pic.twitter.com/bnBINAImnZ — Majid Al Sarrah 🇦🇪 מאג'ד אלסראח (@DrAlsarrah) December 22, 2020

وأطلق عديد من المغردين عبر تويتر وابل من عبارات التوبيخ والانتقاد إلى المطبع الإماراتي، معتبرين بأنه بات يهذي ويعامل نفسه على أنه يقوم بفعل تاريخي، بينما ما يقوم به لا يرقى لأن يدخل مزابل التاريخ من الأساس.

المرء يُحشر مع من احب ادعوا الله ان تُحشرون معهم . — ظافر بن سعيدان ☪︎ . (@2ik2_) December 23, 2020

عابت هالاشكال — N (@NoooraB) December 22, 2020

ويستمر عدد من المطبعين الإماراتيين بالتواقح والخروج عن آداب الوطنية والعروبة والأخلاق، بنشر مقاطع فيديو بشكل مستمر لهم من داخل الأراضي المحتلة، متجاوزين بذلك كل حدود الأدب والمعقول.

وأمس قام النائب العربي بالكنيست سامي أبو شحادة بتوبيخ ممثل الإمارات في قاعة الكنيست خلال الجلسة التي عقدت لمناقشة الاستثمارات النفطية مع الإمارات.

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