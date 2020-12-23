امجد طه وماجد السراح
امجد طه وماجد السراح
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“شاهد” كبير المتصهينين أمجد طه رفقة إماراتي ومصري داخل الكنيست وفيديو “سيجعلك تبصق لا إراديا”!

كتب وطن
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نشر الناشط الإماراتي المتصهين ، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بتويتر أثار جدلا واسعا، يوثق حديث له برفقة المتصهين وثالث مصري من داخل الإسرائيلي.

 

وأظهر المقطع الذي نشره ماجد السراح ورصدته (وطن) حديثه من داخل الكنيست: “اليوم نحن متواجدين في مكان تاريخي في الكنيست الإسرائيلي، تجربة فريدة من نوعها تجربة تاريخية”.

 

 

ليضيف بعدها زميله المصري بالقول: “طبعا تجربة مميزة أكون هنا موجود لزيارة الكنيست دي تجربة تاريخية وانا أول شخص مصري بعد الرئيس السادات يزور الكنيست الإسرائيلي.”

 

هذا وقال أمجد طه: “طبعا عندنا التمثيل الجميل هنا في الكنيست الإسرائيلي في تمثيل عربي، هناك أكثر من 15 عربي ممثل في البرلمان الإسرائيلي، شيء جميل  رائع مميز يمثلون العرب في ، فيسطر التاريخ هذه اللحظات بحروف من ذهب”.

 

وعلق “السراح” على المقطع الذي نشره لنفسه وأشباهه بالقول: “متواجدون في الكنيست الإسرائيلي وزيارة مميزة من نوعها بحضور مواطن مصري محب للسلام والتعايش، هذا هو الوعي العربي والوجه الحقيقي للسلام، مع العلم أن التمثيل البرلماني للعرب في الكنيست يضم 15 عضواً عربي. نعم للحقيقة ولا لهتافات التطرف والكراهية قطار السلام يمضي”.

 

 

وأطلق عديد من المغردين عبر تويتر وابل من عبارات التوبيخ والانتقاد إلى المطبع الإماراتي، معتبرين بأنه بات يهذي ويعامل نفسه على أنه يقوم بفعل تاريخي، بينما ما يقوم به لا يرقى لأن يدخل مزابل التاريخ من الأساس.

 

 

 

ويستمر عدد من المطبعين الإماراتيين بالتواقح  والخروج عن آداب الوطنية والعروبة والأخلاق، بنشر مقاطع فيديو بشكل مستمر لهم من داخل الأراضي المحتلة، متجاوزين بذلك كل حدود الأدب والمعقول.

 

وأمس قام النائب العربي بالكنيست سامي أبو شحادة بتوبيخ ممثل الإمارات  في قاعة الكنيست خلال الجلسة التي عقدت لمناقشة الاستثمارات النفطية مع الإمارات.

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