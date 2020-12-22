اللاعب المصري محمد صلاح
اللاعب المصري محمد صلاح
رياضة

تفاصيل تكشف ما يجري… هل يفكر فخر العرب محمد صلاح الرحيل عن فريق ليفربول؟!

كتب وطن
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حالة من التكهنات أثارها اللاعب المصري المتألق في فريق الإنجليزي عن التفكير في الرحيل عن ناديه في حوار أجراه مع صحيفة أس “الاسبانية”.

وما أثار الحديث عن إمكانية تحقيق ذلك فعلياً لإدارة فريق ليفربول “”، اللاعب الأهلي السابق ومحلل في قناة بي سبوت الرياضية، قائلاً: ” لقد اتصلت بمحمد صلاح بخصوص وضعه في ليفربول وهو مستاء من أمر التفكير برحيله، لكن ذلك لن يؤثر على أداءه المميز والرائع في الكرة المستديرة”.

وبين ، بأن اللاعب المصري محمد صلاح غير سعيد في نادي ليفربول، وأخبرني بها، لكنها تبقى أسرار بيننا، ولا يمكنني الحديث بها أمام الإعلام، مضيفاً أن أحد أسبابه عدم تعينه قائداً للفريق ضد فريق ميتييلاند الدنماركي في دوري أبطال أوروبا Champions League””، حيث أن المدرب الألماني كلوب قد منحها إلى لاعب الظهير الأيمن في فريق ليفربول “الريدز” أليكسندر أرنولد بدلاً من فخر العرب محمد صلاح، ضمن منافسات الجولة السادسة الأخيرة من دوري الأبطال.

لكن هذا الأمر قد نفته صحيفة ذا صن البريطانية، والتي أكدت فيه أن وإدارة نادي ليفربول الإنجليزي سعدين بتألق ومهارة المهاجم المصري صلاح، وأنهم لا يفكرون في رحيله عن صفوف الفريق والاستغناء عنه، رغم المفاوضات عليه من قبل ريال مدريد وبرشلونة الإسباني.

وقد تُوج المصري صلاح مؤخراً بجائزة أفضل لاعب في الدوري الانجليزي “البريميرلج” بتصويت الجماهير وفق استفتاء أجرته صحيفة “ميرو” البريطانية برصيد 19 هدفاً إلى جانب صناعة 10 تمريرات لزملائه في الفريق.

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