مفتي سلطنة عمان أحمد الخليلي -بابا
مفتي سلطنة عمان أحمد الخليلي
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مفتي سلطنة عُمان أحمد الخليلي يفتح النار على بعض رجال الأعمال ويبعث برسالة شديدة اللهجة

كتب وطن
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شن مفتي سلطنة عُمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، هجوما عنيفا على بعض رجال الأعمال وذوي ممن وصفهم بأصحاب الأيادي الشحيحة، مستنكرا سلوكهم المتناقض.

 

وفي هذا السياق كتب الشيخ في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر ما نصه:”مما يؤسَفُ له أن نجد كثيرًا من أصحاب الأموال إن طرقهم ضيفٌ أغدقوا المال في ضيافته، وقدموا إليه ما لا يحتاجُ إلا إلى اليسير منه”

 

 

وتابع:”ولم يبالوا بإلقاء ما فضل من الأطعمة مع الأوساخِ في المزابل”

 

مشيرا إلى أنه في نفس الوقت لو عرض عليهم أن يبسطوا أيديهم على الفقراء والمساكين، أو بالنفقات في وجوه البر شحّت أيديهم، حسب وصفه.

 

وبرزت العديد من الفتاوى والتغريدات مؤخرا لمفتي سلطنة عمان أحمد الخليلي، خاصة منذ بداية عهد السلطان الجديد هيثم بن طارق في يناير الماضي.

 

وكانت فتوى الشيخ الخليلي المؤيدة لأردوغان وتركيا عقب إعادة تحويل معلم آيا صوفيا الشهير لمسجد، من أبرز فتاويه التي لاقت تفاعلا واسعا بين العرب والمسلمين إلا أنها أغضبت حكام والإمارات ومؤيديهم بسبب موقفهم العدائي لأردوغان.

 

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