شن مفتي سلطنة عُمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، هجوما عنيفا على بعض رجال الأعمال وذوي الثروات ممن وصفهم بأصحاب الأيادي الشحيحة، مستنكرا سلوكهم المتناقض.

وفي هذا السياق كتب الشيخ أحمد الخليلي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر ما نصه:”مما يؤسَفُ له أن نجد كثيرًا من أصحاب الأموال إن طرقهم ضيفٌ أغدقوا المال في ضيافته، وقدموا إليه ما لا يحتاجُ إلا إلى اليسير منه”

مما يؤسَفُ له أن نجد كثيرًا من أصحاب الأموال إن طرقهم ضيفٌ أغدقوا المال في ضيافته، وقدموا إليه ما لا يحتاجُ إلا إلى اليسير منه، ولم يبالوا بإلقاء ما فضل من الأطعمة مع الأوساخِ في المزابل، وإذا عرض عليهم أن يبسطوا أيديهم على الفقراء والمساكين، أو بالنفقات في وجوه البر شحّت أيديهم. — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) December 21, 2020

وتابع:”ولم يبالوا بإلقاء ما فضل من الأطعمة مع الأوساخِ في المزابل”

مشيرا إلى أنه في نفس الوقت لو عرض عليهم أن يبسطوا أيديهم على الفقراء والمساكين، أو بالنفقات في وجوه البر شحّت أيديهم، حسب وصفه.

وبرزت العديد من الفتاوى والتغريدات مؤخرا لمفتي سلطنة عمان أحمد الخليلي، خاصة منذ بداية عهد السلطان الجديد هيثم بن طارق في يناير الماضي.

وكانت فتوى الشيخ الخليلي المؤيدة لأردوغان وتركيا عقب إعادة تحويل معلم آيا صوفيا الشهير لمسجد، من أبرز فتاويه التي لاقت تفاعلا واسعا بين العرب والمسلمين إلا أنها أغضبت حكام السعودية والإمارات ومؤيديهم بسبب موقفهم العدائي لأردوغان.

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