مصري لم يتمالك نفسه أمام جمال أجنبية دخلت لتشتري منه وهذا ما فعله بها رغم أنها تحمل طفلتها!

تعرضت سيدة أجنبية في مصر إلى هتك عرض من قبل مواطن يمتلك محل أدوات منزلية بمنطقة قصر النيل.

وكشفت التحقيقات التي أوردتها وسائل إعلام محلية أن المجني عليها أجنبية متزوجة من مصري ولديهما ابنة، وحضرت إلى مصر للعيش مع زوجها.

وتوجهت الضحية إلى منطقة قصر النيل ودخلت إلى محل يملكه المتهم، وبينما كانت تحمل طفلتها على يدها، وبدأت تطالع الأدوات المنزلية المعروضة للبيع، وكانت تسأله عن الأسعار، اقترب منها بحجة مداعبة الطفلة الصغيرة، وهتك عرضها بملامسة موضع عفتها أكثر من مرة إشباعاً لرغبته الجنسية، فانصرفت مسرعة من المحل.

اتصلت المجني عليها بزوجها الذي حضر إلى مكان الواقعة، واستفسر منها عما حدث، ثم اصطحبها وتوجه إلى قسم شرطة قصر النيل، وحرر محضرا بالواقعة، مفاده أن زوجته تضررت من واقعة تحرش جسدى ارتكبها مالك محل أدوات منزلية بمنطقة قصر النيل.

وتأكدت المباحث من ارتكابه الواقعة، وكشفت التحريات أنه ادعى مداعبة الطفلة الصغيرة، واقترب من المجني عليها ولامسها، وألقت الشرطة القبض عليه، وتم اقتياده لديوان القسم، لسماع أقواله.

وحاول المتهم الإنكار مدعيا أنه كان يقصد مداعبة الطفلة الصغيرة، لكن أحاطت به الأدلة، فانهار واعترف بارتكاب الواقعة، كونها أجنبية لن تُسمع شكواها ولن تجرؤ على أن تتقدم بشكوى ضده.

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة، والتى أصدرت حكماً عليه بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.

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