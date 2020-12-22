ما الذي يجري.. سلطنة عمان أول دولة خليجية تعلن عن حالات اشتباه بسلالة كورونا الجديدة

كشفت سلطنة عُمان، عن دراسة تجريها للتأكد من وجود سلالة فيروس كورونا الجديدة التي ظهرت في بريطانيا في البلاد، وذلك وفق ما أعلن وزير الصحة العماني، أحمد بن محمد السعيدي.

وقال السعيدي، وفق وكالة الأنباء الرسمية، إن هناك دراسة جارية في عُمان للتأكد من وجود أربع حالات قد تكون مصابة بالسلالة الجديدة قادمة من بريطانيا، موضحاً أن دراسة الخارطة الجينية للفيروس مستمرة وسيتم الإعلان عنها.

وأضاف السعيدي: “الفيروسات بشكل عام وفيروس كورونا بشكل خاص سريعة التحور ومنذ معرفة الخريطة الجينية لهذا الفيروس أصبح له أكثر من 4 آلاف تحور”، موضحاً أنه لا توجد أي دلائل على أن السلالة الجديدة أكثر شراسة وخطورة من الفيروس الأم، وأن اللقاحات المتوفرة حاليا ستكون لها ذات الاستجابة.

وذكر السعيدي، أن السلطنة ستستقبل 15600 جرعة من لقاح كورونا يوم الخميس المقبل، على أن تصل حوالي 28 ألف جرعة بحلول شهر يناير، مؤكداً أن السلطنة تعد من أوائل الدول التي انضمت للتحالف الدولي للقاحات وحجزت 10% من احتياجاتها من هذا اللقاح عبر التحالف، منوها أن بلاده ستبدأ التطعيم بلقاح فايزر يوم الأحد المقبل.

وأشار إلى أن وزارة الصحة العمانية وضعت ضوابط للأشخاص المستهدفين باللقاح في المرحلة الأولى، وهم، من أصحاب الأمراض المزمنة والطواقم الطبية.

كانت منظمة الصحة العالمية، قالت يوم الاثنين، إنه لا داعي للذعر بسبب سلالة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا ظهرت في بريطانيا. مؤكدة أن ظهور السلالة جزء طبيعي من تطور الجائحة.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل (212) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (128143)، فيما بلغ اجمالي عدد الوفيات (1490) حالة، وذلك بعد تسجيل حالة وفاة واحده جديدة بالفيروس.

وأكدت الوزارة أن (119945) حالة قد تماثلت للشفاء، لتصبح نسبة التعافي في السلطنة 93.6 %، مشيرةً إلى أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 85 والمنومين في العناية المركزة 40.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك