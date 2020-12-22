ليس مقطعاً من فيلم هوليودي..”شاهد” فيديو مرعب من لبنان وما حدث في وسط الشارع كارثي!

فُجع رواد مواقع التواصل الاجتماعي بلبنان، بمقطع فيديو أثار موجة من الجدل، يوثق ما جرى في إحدى المدن اللبنانية، ورصدته عدسة كاميرا المراقبة المتواجدة في المكان.

وأظهر الفيديو المتداول والذي رصدته “وطن” قيام شخص بتوقيف آخر، ومحاولة سرقته بالإكراه من خلال إنزاله من سيارته، وتثبيته من خلال سلاح “مسدس”.

#التعاون_الشباب هكذا اصبح الوضع في لبنان….انتشار مخيف للجريمة والعصابات تجوب الشوارع للسرقة pic.twitter.com/0grXuE0qDe — محمد ابن دلهم الهاجري (@x8888x2010) December 21, 2020

وهمّ المجرم بتفتيشه كي يسلبه مقتنياته، ليتفاجأ أن الشخص الذي يقوم بمحاولة سرقته يمتلك سلاحاً مثله أيضاً، وقام بإخراجه بسرعة وباشر بإطلاق النار على السارق، الذي تبادل معه ضرب الرصاص، ليصيبه رصاصة في ذراعه، ويتسبب بنزيف كبير له، وفق ما وثقته عدسة الكاميرا.

وتسبب المقطع بموجة من الاحتجاج والجدل بين رواد مواقع التواصل، الذين عبروا عن استياءهم مما آلت إليه الأمور الأمنية والاجتماعية في لبنان، في ظل حالة التردي الاقتصادي والسياسي، ووصول البلاد لأعلى معدلات فقر غير مسبوقة، ومعايشتهم لجرائم لم تكن معتادة في الوسط اللبناني.

ونشر أحد المغردين المقطع وعلق عليه قائلاً: “هكذا أصبح الوضع في لبنان، انتشار مخيف للجريمة والعصابات تجوب الشوارع للسرقة”.

#التعاون_الشباب هكذا اصبح الوضع في لبنان….انتشار مخيف للجريمة والعصابات تجوب الشوارع للسرقة pic.twitter.com/0grXuE0qDe — محمد ابن دلهم الهاجري (@x8888x2010) December 21, 2020

فيما علق مغرد آخر على المقطع وقال: “هذا بسبب سرقة المال العام وضياع البلد والعباد”.

هذا بسبب سراق المال العام وضياع البلد والعباد — Yousefaljumah (@yousefaljumau1) December 22, 2020

وتعيش الدولة اللبنانية حالة مؤسفة من التراجع الاقتصادي والأمني، وسط حالة من الاحتجاج تغيب وتعود بين الحين والآخر ومنذ شهور طويلة، للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للبلاد.

وتأثرت لبنان بشكل كبير بما خلّفه انفجار بيروت ووباء كورونا، مما أثر بشكل كبير على الحركة التجارية والعملية في البلاد، وأقعد الآلاف عن وظائفهم، وسط تحذيرات من تزايد معدل الجريمة في البلاد.

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