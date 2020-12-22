حادث سرقة في لبنان
حادث سرقة في لبنان
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ليس مقطعاً من فيلم هوليودي..”شاهد” فيديو مرعب من لبنان وما حدث في وسط الشارع كارثي!

كتب وطن
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فُجع رواد مواقع التواصل الاجتماعي بلبنان، بمقطع فيديو أثار موجة من الجدل، يوثق ما جرى في إحدى المدن اللبنانية، ورصدته عدسة كاميرا المراقبة المتواجدة في المكان.

 

وأظهر الفيديو المتداول والذي رصدته “وطن” قيام شخص بتوقيف آخر، ومحاولة سرقته بالإكراه من خلال إنزاله من سيارته، وتثبيته من خلال ”.

 

 

وهمّ المجرم بتفتيشه كي يسلبه مقتنياته، ليتفاجأ أن الشخص الذي يقوم بمحاولة سرقته يمتلك سلاحاً مثله أيضاً، وقام بإخراجه بسرعة وباشر بإطلاق النار على السارق، الذي تبادل معه ضرب الرصاص، ليصيبه رصاصة في ذراعه، ويتسبب بنزيف كبير له، وفق ما وثقته عدسة الكاميرا.

 

وتسبب المقطع بموجة من الاحتجاج والجدل بين رواد مواقع التواصل، الذين عبروا عن استياءهم مما آلت إليه الأمور الأمنية والاجتماعية في لبنان، في ظل حالة التردي الاقتصادي والسياسي، ووصول البلاد لأعلى معدلات فقر غير مسبوقة، ومعايشتهم لجرائم لم تكن معتادة في الوسط اللبناني.

 

ونشر أحد المغردين المقطع وعلق عليه قائلاً: “هكذا أصبح الوضع في لبنان، انتشار مخيف للجريمة والعصابات تجوب الشوارع للسرقة”.

 

 

فيما علق مغرد آخر على المقطع وقال: “هذا بسبب المال العام وضياع البلد والعباد”.

 

 

وتعيش الدولة اللبنانية حالة مؤسفة من التراجع الاقتصادي والأمني، وسط حالة من الاحتجاج تغيب وتعود بين الحين والآخر ومنذ شهور طويلة، للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للبلاد.

 

وتأثرت لبنان بشكل كبير بما خلّفه انفجار ووباء ، مما أثر بشكل كبير على الحركة التجارية والعملية في البلاد، وأقعد الآلاف عن وظائفهم، وسط تحذيرات من تزايد معدل الجريمة في البلاد.

 

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