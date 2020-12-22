قدمت الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، زوجة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، التعازي إلى الشيخة حصة صباح السالم الصباح، زوجة الأمير الكويتي الراحل ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، وذلك بمدينة الكويت.

سمو الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني حرم سمو الأمير تقدم التعازي إلى الشيخة حصة صباح السالم الصباح حرم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، وذلك بمدينة الكويت، كما قدمت التعازي إلى الأسرة الحاكمة الكريمة#تلفزيون_قطر pic.twitter.com/0X2LXhITli — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) December 22, 2020

وقدمت زوجة الشيخ تميم أيضا التعازي لعموم الأسرة الحاكمة الكويتية.

سمو الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني حرم سمو الأمير @TamimBinHamad تقدّم التعازي إلى الشيخة حصة صباح السالم الصباح حرم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ #ناصر_صباح_الأحمد الجابر الصباح، وذلك بمدينة الكويت 🇰🇼، كما قدّمت التعازي إلى الأسرة الحاكمة الكريمة#قطر #نديب_قطر pic.twitter.com/w1zGqJomPg — نديب قطر (@NadeebQa) December 22, 2020

وكان الديوان الأميري في الكويت قد نعى الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح الذي رحل أمس عن عمر ناهز الـ72 عاماً.

ووريّ النجل الأكبر لأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الثرى صباح الاثنين الماضي.

وجاءت وفاة الشيخ ناصر، بعيد أسابيع قليلة من وفاة والده الراحل، الشيخ صباح الأحمد، في 29 سبتمبر (أيلول) 2020.

وولد الشيخ ناصر في 27 أبريل (نيسان) 1948، وعاش وتربى بعد ذلك بقصر دسمان، وشغل منصب وزير الدفاع ونائب أول لرئيس مجلس الوزراء بدءاً من 11 ديسمبر 2017 حتى 17 نوفمبر 2019.

وصدر مرسوم نهاية ديسمبر 2019 بتعيينه نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

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