زوجة أمير قطر وزوجة الشيخ ناصر الصباح
زوجة أمير قطر وزوجة الشيخ ناصر الصباح
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ظهور نادر لزوجة أمير قطر في الكويت مع زوجة الأمير ناصر صباح الأحمد لتقديم واجب العزاء 

كتب وطن
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قدمت الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، زوجة أمير الشيخ تميم بن حمد، التعازي إلى الشيخة حصة صباح السالم الصباح، زوجة الأمير الكويتي الراحل ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، وذلك بمدينة .

 

 

وقدمت زوجة الشيخ تميم أيضا التعازي لعموم الأسرة الحاكمة الكويتية.

 

 

 

وكان الديوان الأميري في الكويت قد نعى الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح الذي رحل أمس عن عمر ناهز الـ72 عاماً.

 

ووريّ النجل الأكبر لأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الثرى صباح الاثنين  الماضي.

 

وجاءت وفاة الشيخ ناصر، بعيد أسابيع قليلة من وفاة والده الراحل، الشيخ صباح الأحمد، في 29 سبتمبر (أيلول) 2020.

 

وولد الشيخ ناصر في 27 أبريل (نيسان) 1948، وعاش وتربى بعد ذلك بقصر دسمان، وشغل منصب وزير الدفاع ونائب أول لرئيس مجلس الوزراء بدءاً من 11 ديسمبر 2017 حتى 17 نوفمبر 2019.

 

وصدر مرسوم نهاية ديسمبر 2019 بتعيينه نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

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