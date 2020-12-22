مصريون في الامارات
مصريون في الامارات
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“شاهد” مصريون يستغيثون من قلب الإمارات وهذا ما يحدث لهم في فنادق دبي 

كتب وطن
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أطلق عدد من المصريين المقيمين بالإمارات نداء استغاثة لمن يهمه الأمر، وذلك بعد قيام دولة تعليق رحلاتها بسبب فيروس .

 

وفي مقطع فيديو متداول لهم، قالوا إنهم قدموا من ويسكنون بفنادق في كإجراء مطلوب للحجر الصحي، وكان من المفترض أن يتجهوا إلى الكويت لاحقا، لكنهم أصبحوا عالقين الآن ولا يستطيعون الاستمرار هناك، لارتفاع أسعار الإقامة بالفنادق.

 

 

وناشد المحتجزون المسئولين المصريين بضرورة أن  يجدوا لهم حلا لعدم مقدرتهم على دفع تكاليف الإقامة في دبي كما لا يستطيعون استكمال رحلاتهم إلى الكويت.

 

وكانت أعلنت تعليق الرحلات الجوية وإغلاق جميع المنافذ الحدودية، باستثناء عمليات الشحن، اعتبارا من مساء الاثنين وحتى نهاية 1 يناير/ كانون الثاني المقبل، وسط أنباء ظهور سلالة جديدة من في بعض الدول منها المملكة المتحدة.

 

كما وأعلنت سلطنة عمان الاثنين قرارًا مماثلًا بتعليق الرحلات الجوية وإغلاق حدودها البرية والبحرية بدءًا من الثلاثاء لمدة أسبوع واحد.

 

هذا وقررت العديد من الدول تعليق رحلاتها مع المملكة المتحدة بعد ظهور السلالة الجديدة من فيروس كورونا وانتشارها هناك على نطاق واسع.

 

وأغلقت حدودها البحرية والجوية والبرية بسبب انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) في عدد من الدول.

 

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