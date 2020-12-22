“شاهد” ماذا فعل اللاعب الاسباني خوانما في شباك الجهراء الكويتي

سجل اللاعب الاسباني والمهاجم خوانما 30 عاماً في فريق خيطان في الدقيقة 10 في الشوط الأول من المباراة عبر ضربة مباشرة نفذها اتجاه حارس مرمى الفريق المنافس الجهراء، في الدوري الكويتي.

هدف رائع من الاسباني خوانما لاعب خيطان في مرمى الجهراء 👏🔥 – الاسود والاحمر في طريقهم الى الممتاز . pic.twitter.com/kjNLXwB2rp — اخبار الدوري الكويتي (@kuwait_PLg) December 22, 2020



واستضافة فريق الجهراء الضيف خيطان على أستاد ملعب جابر الأحمد الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر دوري الدمج الكويتي.

وانتهت أحداث الشوط الأول بتقدم فريق الضيف خيطان بهدفين نظيفين دون رد على الجهراء، حيث أحرز كلا الهدفين اللاعب الإسباني خوانما واللاعب الكويتي فواز المبيلش.

ويحتل فريق خيطان حتى الأن المركز العاشر في ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، بينما يحتل فريق الجهراء المركز الثاني عشر برصيد11 نقطة.