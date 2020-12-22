اللاعب الاسباني خوانما
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2020-12-08 12:59:46Z | | þ= Uþq«Ó=Ò
رياضة

“شاهد” ماذا فعل اللاعب الاسباني خوانما في شباك الجهراء الكويتي

كتب وطن
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سجل والمهاجم 30 عاماً في فريق في الدقيقة 10 في الشوط الأول من المباراة عبر ضربة مباشرة نفذها اتجاه حارس مرمى الفريق المنافس ، في .


واستضافة فريق الجهراء الضيف خيطان على أستاد ملعب جابر الأحمد الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر دوري الدمج الكويتي.

وانتهت أحداث الشوط الأول بتقدم فريق الضيف خيطان بهدفين نظيفين دون رد على الجهراء، حيث أحرز كلا الهدفين اللاعب الإسباني خوانما واللاعب الكويتي فواز المبيلش.

ويحتل فريق خيطان حتى الأن المركز العاشر في ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، بينما يحتل فريق الجهراء المركز الثاني عشر برصيد11 نقطة.

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