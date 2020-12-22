سيدة خليجية
سيدة خليجية
حياتنا

زوج معلمة خليجية يقدم على فعل فاضح أمام طالباتها وهذا ما جرى!

كتب Author 2
0

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لقطة توثق رسالة إباحية من زوج إلى زوجته المعلمة عبر منصة “” الإلكترونية.

 

وذكرت بعض الحسابات الإخبارية عبر “تويتر”، أن رسالة الزوج إلى زوجته المعلمة والتي تغزل خلالها بمفاتن زوجته، تسببت بإحالتها إلى التحقيق بعد قيام الطالبات بتصوير الشاشة.

 

ولم يتضح ما إذا كانت الواقعة حدثت في الكويت أم ، فكلاهما يعتمد على منصة “التيمز” التي لجأت إليها الكثير من دول العالم لإدارة العملية التعليمية بعد جائحة .

 

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الواقعة بالسخرية متسائلين كيف سيتم تسجيل القضية في ، وماذا ستكون التهمة الموجهة للمُدرسة وزوجها “”.

 

ولم يصدر تعليق رسمي من الجهات الرسمية على الحادثة، ولا يمكن لـ”وطن” التثبت من صحة كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

الجدير بالذكر أنه بسبب قيود جائحة كورونا، كالعزل وحظر التجول وغيرها، وانتشار العمل والدراسة عن بعد، اعتمد المستخدمون على خدمات مثل تيمز لحضور الاجتماعات، أو المشاركة في الحصص التعليمية.

 

وفي شهر أبريل الماضي، أعلنت مايكروسوفت أن عدد مستخدمي تيمز في اليوم الواحد تجاوز 75 مليون مستخدم.

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

“شاهد” ريا أبي راشد تقع في “فخ التطبيع” هذا ما فعلته على…

الهدهد

بعد فضيحة الإمارات التي كشفها “ما خفي أعظم” .. هذا ما حذّرت منه “الديلي…

الهدهد

هل يُعلن عن وفاة محمد بن نايف قريباً.. ابن سلمان سيتخلص من ابن عمه حتى لا يكون أمام…

الهدهد

قبل وصول بايدن إلى البيت الأبيض.. ترامب يبحث طلباً سعودياً بمنح محمد بن سلمان الحصانة…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.