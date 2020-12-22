زوج معلمة خليجية يقدم على فعل فاضح أمام طالباتها وهذا ما جرى!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لقطة توثق رسالة إباحية من زوج إلى زوجته المعلمة عبر منصة “التيمز” الإلكترونية.

وذكرت بعض الحسابات الإخبارية عبر “تويتر”، أن رسالة الزوج إلى زوجته المعلمة والتي تغزل خلالها بمفاتن زوجته، تسببت بإحالتها إلى التحقيق بعد قيام الطالبات بتصوير الشاشة.

مشاكل التيمز تتوالى |

رسالة زوج الى زوجته المعلمه تحولها للتحقيق بعد تصوير الشاشه من قبل الطالبات pic.twitter.com/284WiTbJEe — جريدة خيطان (@KhaitanNews) December 21, 2020

ولم يتضح ما إذا كانت الواقعة حدثت في الكويت أم السعودية، فكلاهما يعتمد على منصة “التيمز” التي لجأت إليها الكثير من دول العالم لإدارة العملية التعليمية بعد جائحة كورونا.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الواقعة بالسخرية متسائلين كيف سيتم تسجيل القضية في المحكمة، وماذا ستكون التهمة الموجهة للمُدرسة وزوجها “فهد”.

وش مسجل بملف القضية ؟ 🤔😂 https://t.co/PYZBiQQeol — ضيف .. المنشن يطلبك الحل (@Deafallah5) December 22, 2020

الله يهديك يا فهد 😂😂😂😂😂😂😂😂 https://t.co/omB06skvCg — sultan (@sultan47_) December 22, 2020

حتى بلاويهم غبية 🤦‍♂️ https://t.co/Kx27IFjar1 — Go Away (@san3oooosa) December 22, 2020

كل ماشفته اضحك هههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههه كيف وجه فهد عند القاضي هههههههههههههههههههههههههه https://t.co/A9OWJA1au4 — روتيلا حزينة🙍🏻‍♀️🙍🏻‍♀️🙍🏻‍♀️ (@x11oj) December 22, 2020

نفسي اعرف وش يسألونها بالتحقيق ؟؟ https://t.co/lckQT8csPp — Rafffi (@_R20aw) December 22, 2020

متهم بقضيه ايش؟

زوجها: قلت لزوجتي ياحلو ديودج https://t.co/B0HgAzHoFp — just nina 𐤀 (@v_ninajk) December 22, 2020

ولم يصدر تعليق رسمي من الجهات الرسمية على الحادثة، ولا يمكن لـ”وطن” التثبت من صحة كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الجدير بالذكر أنه بسبب قيود جائحة كورونا، كالعزل وحظر التجول وغيرها، وانتشار العمل والدراسة عن بعد، اعتمد المستخدمون على خدمات مثل تيمز لحضور الاجتماعات، أو المشاركة في الحصص التعليمية.

وفي شهر أبريل الماضي، أعلنت مايكروسوفت أن عدد مستخدمي تيمز في اليوم الواحد تجاوز 75 مليون مستخدم.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك