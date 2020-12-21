يهود العالم من أصل مغربي يهنئون الملك محمد السادس على “خلع سرواله”:” قرار حكيم وشجاع” 

تقدم عدد من اليهود من أصل مغربي في كندا وبعض دول العالم، بالتهنئة للعاهل المغربي محمد السادس، بمناسبة تطبيع بلاده العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء في نص رسالة فيدرالية “السفارديم” الكندية التي تمثل أكثر من 30 ألف يهودي غالبيتهم من أصل مغربي، واتحاد السفارديم العالمي بحسب ما أورد موقع “هسبرس” المغربي: “نعرب لجلالتكم عن امتناننا لقراركم الحكيم والشجاع بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية وإسرائيل”.

وتابعت: “المملكة المغربية أظهرت حرصها على تعزيز التسامح والعيش المشترك الحقيقي بين جميع سكانها، كما تؤكد أن التاريخ يشهد أنها فتحت أبوابها لاستقبال الآلاف من اليهود الذين طردوا من إسبانيا في العصور السابقة”.

ولفتت إلى أن “هذا القرار يأتي عقب العديد من المبادرات الهادفة إلى تقييم مساهمة اليهود في تاريخ المغرب، مثل ما نصت عليه ديباجة دستور 2011، وكذلك دعم البحث الجامعي حول مساهمة اليهود في البلاد، وإدماج هذا التاريخ في المناهج المدرسية، وترميم الأماكن المقدسة والمقابر اليهودية خصوصا”.

وأكدت الرسالة “ارتباط أفراد الجالية اليهودية المغربية في تورنتو بالعرش، وولاءهم الراسخ لشخص الملك”، معربين “عن خالص دعواتهم له بالصحة والسعادة والعمر المديد له ولكامل أفراد الأسرة العلوية”.

في السياق نفسه؛ رفع سيمون كيسلاسي، رئيس الجالية اليهودية المغربية في تورنتو بكندا، رسالة إلى الملك محمد السادس نيابة عن ثمانية عشر ألف عضو من الجالية اليهودية المغربية المقيمة في هذه المدينة، أكد فيها ترحيب جميع أفراد الجالية اليهودية المغربية في تورنتو بقرار الملك محمد السادس القاضي بإعادة فتح قنوات الاتصال بين المملكة المغربية وإسرائيل.

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