بعد صورها الحساسة من قصر أبوهشيمة.. “شاهد” ياسمين صبري تشغل المصريين وتثير الجدل بصور “بطنها” 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجمة المصرية ياسمين صبري، مشيرين إلى أنها أحدث إطلالة لها من جولتها في العاصمة البريطانية لندن.

وظهرت الممثلة المصرية مرتدية الملابس الشتوية بالجاكيت الطويلة الكارو التي بدت فيها بوزن زائد في منطقة البطن، إضافة إلى سروال ضيق مع البوط الشتوي، مما أثار تساؤلات الجمهور عما إذا كانت حامل أم لا.

View this post on Instagram A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri)

وأتت صورة ياسمين صبري المتداولة بالإطلالة الشتوية متزامنة مع صورة نشرتها عبر ستوري حسابها على انستغرام ظهرت فيها مرتدية فستان أحمر وهي جالسة، وبالتالي أخفت بطنها، بينما استبعد آخرون بأن تكون النجمة حامل لكونها أطلت بقوام رشيق بجمبسوت اسود اللون قبل حوالي أسبوعين في مهرجان القاهرة السينمائي.

View this post on Instagram A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri)

وخلال الأشهر الماضية لاحقت ياسمين صبري الكثير من شائعات حملها لكنها كانت تنفيها بشكل مباشر من خلال اطلالاتها وظهورها بقوام رشيق وبطن ممسوح.

وكانت ياسمين صبري قد احتفلت قبل عدة أيام بعيد زواجها الأول على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، قبل موعده بأشهر، حيث أقامت الفنانة المصرية حفلاً بسيطاً بشكل رومانسي، جذب اهتمام الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي كما تسبب في توجيه انتقادات للثنائي.

و أثارت ياسمين صبري جدلا واسعا بعدما نشرت على خاصية “الستوري” عبر حسابها على “انستجرام” أكثر من صورة من احتفال مصغر أقامته بمناسبة عيد زواجها الأول على أحمد أبو هشيمة، وظهر في الاحتفال عشاء معد لشخصين وباقات من الورود بالإضافة إلى صورة من حفل عقد قران ياسمين صبري على زوجها رجل الأعمال، وكعكة كتب عليها “الذكرى السنوية الأولى”.

وتسببت الفنانة المصرية بجدل واسع نتيجة هذا الاحتفال حيث أن الثنائي قد أعلن كل منهما عن عقد قرانهما في يوم 17 أبريل 2020، ولا يزال يتبقى ما يقارب من 4 أشهر على موعد زواجهما، ما أثار التكهنات حول ما إذا كان الثنائي تزوجا قبل أشهر من إعلان ارتباطهما الرسمي علناً أمام الجمهور.

وكانت صورة في نوفمبر الماضي انتشرت للنجمة المصرية ياسمين صبري، التي تحتل عناوين الصحف والمواقع الإلكترونية، تسببت ضجة واسعة على مواقع التواصل.

وبحسب الصورة المتداولة ظهرت ياسمين فيها بالبيكيني، وقال البعض بأن الصورة مسربة لها من قصر زوجها أحمد أبو هشيمة، رجل الأعمال المصري الشهير، فيما اتضح لاحقاً أنها هي من قامت بنشر الصورة سابقاً.

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