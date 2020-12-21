محمد بن نايف ومحمد بن سلمان - سعد الحريري
محمد بن نايف ومحمد بن سلمان
الهدهد

هل يُعلن عن وفاة محمد بن نايف قريباً.. ابن سلمان سيتخلص من ابن عمه حتى لا يكون أمام بايدن أي بديل 

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أثار حساب قطري شهير جدلاً واسعاً، في تغريدة نشرها على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مرجحاً أن يعلن عن وفاة السابق الأمير ، والذي يحتجزه السعودي الحالي في أحد سجونه.

 

وكتب المغرد القطري الشهير “” تغريدة رصدتها “وطن”، قال فيها: “قد تكون2021 اعلان وفاة محمد بن نايف”.

 

وأثارت التغريدة مخاوف رواد مواقع التواصل الاجتماعي من إمكانية إقدام ابن سلمان على تصفية ابن عمه محمد بن نايف قبل وصول الرئيس الأمريكي الجديد لسدة الحكم.

 

وفي السياق، قالت الباحثة التركية في شؤون الشرق الأوسط والخليج زينب كاراتاش، في تغريدة رصدتها “وطن”: “انباء عن دخول الأمير محمد بن نايف للمستشفى في مرض غامض، ويتحدث ذووه عن استعانة ابن سلمان بسموم روسية او اسرائيلية.

 

وأضافت كاراتاش: “يحاولون قتله قبل ان يستلم الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئاسة، وحتى لا يكون عند أمريكا بديل من آل سعود عن ابن سلمان”.

 

يأتي ذلك بعد التغريدة الخطيرة التي كشف بها المغردّ الشهير “مجتهد” عن دخول من وصف بـ”أهم معتقل” من آل سعود للمستشفى في مرض غامض.

 

وأشار “مجتهد” إلى انّ ذوي المعتقل الذي لم يذكر اسمه، يتحدثون عن استعانة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بسموم روسية او اسرائيلية .

 

واعتبر “مجتهد” أنه اذا تأكدت هذه المعلومة فهي ضمن حملة نصح فيها المستشار سعود القحطاني ابن سلمان للتخلص من كبار آل سعود قبل استلام الرئيس الأمريكي جو بايدن الحكم حتى لا يكون عند أمريكا بديل من آل سعود عن ابن سلمان.

 

وفي الوقت الذي لم يُشر فيه “مجتهد” الى اسم المعتقل، يبدو أنّه الحديث هنا عن الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود أوّ الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وكلاهما مختفيان قسراً في .

 

وقبل أسابيع، فجّر المحامي الدولي المعروف مفاجأة عن تطور خطير يتعلّق بمصير الأمير أحمد بن عبدالعزيز والأمير محمد بن نايف .

 

وقال “رفعت” في تغريدةٍ بـ”تويتر” إنه عَلِمَ من مصدر موثوق أن الأمير احمد بن عبدالعزيز و محمد بن نايف تم نقلهما الساعات الماضية من محبسهم لمحبس بالصحراء.

 

وأضاف: “هذا الأجراء ربما يكون لإعدامهم كخطوة استباقية من محمد بن سلمان كي لا تجد ادارة بايدن بديلاً له، وللأسف ضيق الأفق يتحكم بكل شيئ، فالبدلاء كثر ونهاية فيصل قد تتكرر”.

 

الجدير ذكره، أن ولي العهد السعودي يعتقل الأمير محمد بن نايف في أحد سجونه السرية منذ مطلع العام الجاري، وذلك عبد أن انقلب عليه قبل عدة سنوات، خاصة وأن ابن نايف يتمتع بشعبية كبيرة وسط العائلة الحاكمة بالمملكة.

 

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