هل يُعلن عن وفاة محمد بن نايف قريباً.. ابن سلمان سيتخلص من ابن عمه حتى لا يكون أمام بايدن أي بديل

أثار حساب قطري شهير جدلاً واسعاً، في تغريدة نشرها على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مرجحاً أن يعلن عن وفاة ولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف، والذي يحتجزه ولي العهد السعودي الحالي محمد بن سلمان في أحد سجونه.

وكتب المغرد القطري الشهير “بوغانم” تغريدة رصدتها “وطن”، قال فيها: “قد تكون2021 اعلان وفاة محمد بن نايف”.

قد .. تكون2021 اعلان وفاة محمد بن نايف — بوغانم (@abughanim73) December 21, 2020

وأثارت التغريدة مخاوف رواد مواقع التواصل الاجتماعي من إمكانية إقدام ابن سلمان على تصفية ابن عمه محمد بن نايف قبل وصول الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن لسدة الحكم.

بوغانم اذا قال شي صدق .. — صلاح محمد (@salah2019ZK) December 21, 2020

لاحظ ان نسبة عالية من السعوديين يفضلون محمد بن نايف لكن ليس باستطاعتهم .

عمل اي شيء .

الخوف مما قد يعمله لهم من تنكيل

يرجون معجزة من صنع الخيال .

لو وقفوا وقفة رجل واحد ربما يحصل ذلك .

سياسة جوع كلبك يتبعك .. — عبدالله الكبيسي (@alfadala1122) December 22, 2020

الله لايقوله اتمنى محمد بن سلمان يموت قبلة ✌️ — Abd502 (@Abd50210) December 21, 2020

ربما، و نحن نسأل الله أن تكون

فاتحة خير لنفوق كل قيادات الإرهاب فى تنظيم_المحمدين:

محمد بن سلمان

محمد بن زايد

محمد دحلان.

قول يارب، لعلها ساعة استجابة — ▪︎عسقلان▪︎ (@imtxsh20) December 21, 2020

وفي السياق، قالت الباحثة التركية في شؤون الشرق الأوسط والخليج زينب كاراتاش، في تغريدة رصدتها “وطن”: “انباء عن دخول الأمير محمد بن نايف للمستشفى في مرض غامض، ويتحدث ذووه عن استعانة ابن سلمان بسموم روسية او اسرائيلية.

وأضافت كاراتاش: “يحاولون قتله قبل ان يستلم الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئاسة، وحتى لا يكون عند أمريكا بديل من آل سعود عن ابن سلمان”.

انباء عن دخول الأمير محمد بن نايف للمستشفى في مرض غامض، ويتحدث ذووه عن استعانة ابن سلمان بسموم روسية او اسرائيلية.

يحاولون قتله قبل ان يستلم الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئاسة .

حتى لا يكون عند أمريكا بديل من آل سعود عن ابن سلمان.#السعودية_العظمى pic.twitter.com/zL6K0HSrNi — Zeynep Karataş – زينب كاراتاش (@zeynep_karatash) December 21, 2020

يأتي ذلك بعد التغريدة الخطيرة التي كشف بها المغردّ الشهير “مجتهد” عن دخول من وصف بـ”أهم معتقل” من آل سعود للمستشفى في مرض غامض.

وأشار “مجتهد” إلى انّ ذوي المعتقل الذي لم يذكر اسمه، يتحدثون عن استعانة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بسموم روسية او اسرائيلية .

انباء عن دخول أهم معتقل من آل سعود للمستشفى في مرض غامض، ويتحدث ذووه عن استعانة ابن سلمان بسموم روسية او اسرائيلية اذا تأكدت هذه المعلومة فهي ضمن حملة نصح فيها سعود القحطاني ابن سلمان للتخلص من كبار آل سعود قبل استلام بايدن حتى لا يكون عند أمريكا بديل من آل سعود عن ابن سلمان — مجتهد (@mujtahidd) December 20, 2020

واعتبر “مجتهد” أنه اذا تأكدت هذه المعلومة فهي ضمن حملة نصح فيها المستشار سعود القحطاني ابن سلمان للتخلص من كبار آل سعود قبل استلام الرئيس الأمريكي جو بايدن الحكم حتى لا يكون عند أمريكا بديل من آل سعود عن ابن سلمان.

وفي الوقت الذي لم يُشر فيه “مجتهد” الى اسم المعتقل، يبدو أنّه الحديث هنا عن الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود أوّ الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وكلاهما مختفيان قسراً في السعودية .

وقبل أسابيع، فجّر المحامي الدولي المعروف محمود رفعت مفاجأة عن تطور خطير يتعلّق بمصير الأمير أحمد بن عبدالعزيز والأمير محمد بن نايف .

وقال “رفعت” في تغريدةٍ بـ”تويتر” إنه عَلِمَ من مصدر موثوق أن الأمير احمد بن عبدالعزيز و محمد بن نايف تم نقلهما الساعات الماضية من محبسهم لمحبس بالصحراء.

عرفت من مصدر موثوق أن الأمير #احمد_بن_عبدالعزيز و #محمد_بن_نايف تم نقلهم الساعات الماضية من محبسهم لمحبس بالصحراء وربما يكون ذلك لإعدامهم كخطوة استباقية من #محمد_بن_سلمان كي لا تجد ادارة #بايدن بديل له.. للأسف ضيق الأفق يتحكم بكل شيئ، فالبدلاء كثر ونهاية فيصل قد تتكرر — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) November 25, 2020

وأضاف: “هذا الأجراء ربما يكون لإعدامهم كخطوة استباقية من محمد بن سلمان كي لا تجد ادارة بايدن بديلاً له، وللأسف ضيق الأفق يتحكم بكل شيئ، فالبدلاء كثر ونهاية فيصل قد تتكرر”.

الجدير ذكره، أن ولي العهد السعودي يعتقل الأمير محمد بن نايف في أحد سجونه السرية منذ مطلع العام الجاري، وذلك عبد أن انقلب عليه قبل عدة سنوات، خاصة وأن ابن نايف يتمتع بشعبية كبيرة وسط العائلة الحاكمة بالمملكة.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك