أحمد زاهر وابنته ليلى
أحمد زاهر وابنته ليلى
حياتنا

“أنا دكر واللي يمد إيدو على بنتي أقطعها”.. مطرب مصري يستفز أحمد زاهر ويحاول تقبيل ابنته أمام الملأ!

كتب Author 2
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أثار الفنان المصري جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب محاولته تقبيل ابنة الفنان أمام الجميع.

 

وظهر عبدالمغني بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” وهو يقف أمام عدسات المصورين على السجادة الحمراء في مهرجان “الدير جيست”.

 

ليأتي أحمد زاهر برفقة ابنتيه ملك وليلى، فيستدير عبدالمغنى ويحاول تقبيل ، لكن والدها وقف أمامه وحال دون ذلك، فاكتفى بمصافحة يدها، ثم صافح شقيقتها.

 

وسخر المغردون من ردود فعل كلا الممثلين، ورأوا أن عبدالمغني تصرف وكأنه لم ير فتيات في حياته، وأنه من حق أحمد زاهر أن يغار على بناته الجميلات.

 

 

وسبق أن تعرض أحمد زاهر إلى موقف أزعجه خلال حضوره مع ابنته ليلى مهرجان همسة للفنون والآداب في الدورة التي تحمل اسم الفنان .

 

وأظهر مقطع فيديو متداول حينها لحظة انفعال أحمد زاهر على مجموعة شباب التصقوا بابنته ليلى أثناء مغادرتهما المهرجان، وقال لأحد الشباب بنبرة غاضبة: ” لأ لأ ياجماعة بلاش التلزيق ده عيب كدة هو لازم امشي بجاردات بعد إذنكم”.

 

لكن زاهر نفى لاحقاً انفعاله على الصحفيين وأوضح الصورة الكاملة للموقف الذي تعرض له.

 

وعلق في لقاء صحفي قائلاً:”لا أنا لم أنفعل، أولاً لم يكن من الجمهور، وثانياً كنا في مهرجان تكريم، وخارج مع ابنتي لأتفاجأ بشخص يضع يده عليها، وأنا لا أقبل هذا”.

 

وأضاف:”لا أعتقد أن الجمهور سيغضب مني أنني رجل وأنني دكر، ولو أردت أن تتصور معي أو مع ابنتي فأهلاً وسهلاً، ولكن باحترام، لا يعني كونها فنانة أنها مستباحة، لو وضع أحدهم يده على ابنتي سأقطعها له”.

 

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