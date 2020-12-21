“أنا دكر واللي يمد إيدو على بنتي أقطعها”.. مطرب مصري يستفز أحمد زاهر ويحاول تقبيل ابنته أمام الملأ!

أثار الفنان المصري محمود عبدالمغني جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب محاولته تقبيل ابنة الفنان أحمد زاهر أمام الجميع.

وظهر عبدالمغني بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” وهو يقف أمام عدسات المصورين على السجادة الحمراء في مهرجان “الدير جيست”.

ليأتي أحمد زاهر برفقة ابنتيه ملك وليلى، فيستدير عبدالمغنى ويحاول تقبيل ليلى، لكن والدها وقف أمامه وحال دون ذلك، فاكتفى بمصافحة يدها، ثم صافح شقيقتها.

ردة فعل الفنان محمود عبدالمغنى عند مشاهدة بنات الفنان احمد زاهر😂

pic.twitter.com/0ICUygTGZ9 — GDose (@GoldenDose) December 19, 2020

وسخر المغردون من ردود فعل كلا الممثلين، ورأوا أن عبدالمغني تصرف وكأنه لم ير فتيات في حياته، وأنه من حق أحمد زاهر أن يغار على بناته الجميلات.

من حقه😂 حلوات — Abdulaziz♊️ (@Azez954) December 19, 2020

تبقى الغيرة فطرة في الرجال على محارمه حتى لو كان فنان ذا المفجوع ماكنه شاف بنات😂 https://t.co/zcNP4RGamB — Mariam سسسفيرة السعادة💚🇸🇦❤️🌹 (@mariam74578122) December 19, 2020

وسبق أن تعرض أحمد زاهر إلى موقف أزعجه خلال حضوره مع ابنته ليلى مهرجان همسة للفنون والآداب في الدورة التي تحمل اسم الفنان محمد صبحي.

وأظهر مقطع فيديو متداول حينها لحظة انفعال أحمد زاهر على مجموعة شباب التصقوا بابنته ليلى أثناء مغادرتهما المهرجان، وقال لأحد الشباب بنبرة غاضبة: ” لأ لأ ياجماعة بلاش التلزيق ده عيب كدة هو لازم امشي بجاردات بعد إذنكم”.

لكن زاهر نفى لاحقاً انفعاله على الصحفيين وأوضح الصورة الكاملة للموقف الذي تعرض له.

وعلق في لقاء صحفي قائلاً:”لا أنا لم أنفعل، أولاً لم يكن من الجمهور، وثانياً كنا في مهرجان تكريم، وخارج مع ابنتي لأتفاجأ بشخص يضع يده عليها، وأنا لا أقبل هذا”.

وأضاف:”لا أعتقد أن الجمهور سيغضب مني أنني رجل وأنني دكر، ولو أردت أن تتصور معي أو مع ابنتي فأهلاً وسهلاً، ولكن باحترام، لا يعني كونها فنانة أنها مستباحة، لو وضع أحدهم يده على ابنتي سأقطعها له”.

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