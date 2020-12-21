هل يجدي نفعاً بعد انتشار السلالة الجديدة.. لقاح كورونا يصل سلطنة عمان وسيوزع مجاناً على العمانيين

أعلنت سلطنة عُمان، الاثنين، موعد استلام أول دفعة من لقاح فايزر المخصص لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد، مشيرةً إلى أن اللقاح سيصل للسلطنة الأربعاء المقبل.

وقال بدر بن سيف الرواحي مدير مكافحة الأمراض المعدية بوزارة الصحة، إن الأربعاء المقبل سيشهد وصول أول دفعة من لقاح فيروس كورونا إلى السلطنة، مضيفاً: “يشمل التطعيم في البداية الفئات الأكثر خطورة من كبار السن وذوي الأمراض المزمنة، وتم تحديد مؤسسات صحية لاستقبال الفئات المستهدفة في التطعيم.

وأضاف الروحي، أنه أجريت عدة تجارب على اللقاح لضمان فاعليته في مكافحة المرض، وأن اللقاح سيكون على جرعتين بينهما 21 – 28 يوم، وسيكون اللقاح مجاني للفئات المستهدفة، لافتاً إلى أن اللقاح يحد من مضاعفات المرض وعلى الجميع مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وأشار الرواحي، إلى أن معظم دول العالم بينها السلطنة واجهت صعوبات في الحصول على اللقاح مع شركات الأدوية، ولكن التحالف العالمي للقاحات ضمن لجميع دول الأعضاء الحصول على اللقاح وفق آلية مشتركة.

و قال الرواحي: “نعول على الإجراءات الاحترازية في مكافحة فيروس كورونا مع وصول اللقاح، و يوجد مسح لتبيان ثقة المجتمع في برنامج التطعيم ضد الأمراض”.

جاء ذلك، بعد أن أصدرت وزارة الصحة العمانية، الثلاثاء الماضي، الترخيص اللازم لاستيراد اللقاح الذي توصلت إليه شركتا “فايزر- بيونتيك” للوقاية من فيروس كورونا، للفئة العمرية من 16 عاماً فما فوق.

وحسب الوزارة فإن هذا الإجراء جاء ضمن جهود ضمان تسهيل وتسريع توفير اللقاح في السلطنة للاستخدام الطارئ، حسب السياسات التي تقرها الوزارة، مشيرةً إلى أن الترخيص تم بعد أن قامت المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية بتقييم دراسات الفعالية والسلامة التي قدمت من قبل شركة (فايزر) الأمريكية، فور استلامها في 26 من نوفمبر الماضي.

وأشارت الوزارة، إلى أنه تم التوصل إلى نتيجة بأن الفوائد المعروفة والمحتملة للقاح تفوق مخاطره المتوقعة وبعد اعتماده من قبل السلطات الصحية في المملكة المتحدة وكندا وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية”.

وكانت السلطنة قد حجزت مليوناً و800 ألف جرعة من لقاحات الشركات المعتمدة المصنّعة، بحسب ما أعلنه وزير الصحة أحمد السعيدي، أواخر أكتوبر.

وحسب آخر إحصائية، أعلنت وزارة الصحة عن (648) إصابة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19) في السلطنة، ليصل العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة (127667) حالة.

وذكرت الوزارة بأن عدد الوفيات الجديدة خمس وفيات ليصبح إجمالي عدد الوفيات (1488) حالة، فيما بلغ عدد المتعافين 119574 حالة.

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