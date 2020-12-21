عبدالرحمن بن مساعد
عبدالرحمن بن مساعد
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نَجاهُ “التطبيل” من مجزرة الأمراء.. “شاهد” “دُب” آل سعود يخشى على حياته من كورونا وهذا ما قاله بعد “الحقنة” 

كتب وطن
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نشرت قناة “العربية” مقطع فيديو يوثق لحظة تلقي الأمير السعودي عبد الله بن مساعد، المقرب من الديوان الملكي للقاح فايزر ضد ، وحديثه حول اللقاح الجديد الذي تسبب بحالة من الجدل حول العالم.

 

وقال في المقطع الذي نشرته “العربية” حول اللقاح: “من أول ما سمعت أن اللقاح نزل سجلت في تطبيق صحتي وكتبت بتويتر سأكون من أوائل من يسعى لأخذ اللقاح”

 

 

وتابع:”ولسوء الحظ أنا عندي ارتفاع ضغط وسمنة، وعشان كدة صرت من الفئة الأولى، وانا حريص على هذا كنت لأن هذا يشجع بعض المترددين، لأنني أعتقد أن دولتنا الله يحفظها تعلم ماذا تفعل، وصحة الإنسان عندها رقم واحد، والتجربة السعودية في مواجهة كورونا تدرس ويستفاد منها في الدول المتقدمة، وكثير من الدول المتقدمة ما عملت اللي عملته المملكة.”

 

واستطرد الأمير السعودي الذي نجا من مجزرة الأمراء في الريتز كارلتون بفضل تطبيله لولي العهد محمد بن سلمان: “أنا اعتقد أن الجهود متكاملة وما ننسى الشعب والإخوان المقيمين بالمملكة، لالتزامهم بالاحترازات خلت الحالة غير نشيطة، ونأمل خلال أسابيع أو أشهر نلاقي صفر حالات”

 

وأكمل:”ونأمل أنه إن شاء الله بعد ما الجميع يتشجع ويأخذ اللقاح، وعدم سماع الشائعات عبر مسجات الواتس أب والجروبات، شيء لا يعقل ولا يصدق”.

 

ويستمر بن مساعد بين الحين والآخر باستغلال المواقف والأحداث كي يصدر ثناءه ومديحه لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وذلك اتقاءً لشره، وكي يحفظ نفسه من بطش الاعتقال والنفي كما حصل مع الكثير من أمراء العائلة الحاكمة بالمملكة.

 

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