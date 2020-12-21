ضاحي خلفان “جامع ريش الدجاج” يستفز اليمنيين بتغريدة “وقحة” وأكاديمي سوداني ينتصر لهم وطير جبهته

تسبب ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي المقرب من ابن زايد، في موجة غضب واسعة على تويتر بعد تطاوله على اليمن وشعبها في تغريدة وقحة أثارت الجدل.

ضاحي خلفان المعروف بأنه “حارس بارات دبي” كتب في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”اذا كان العرب ينتسبون إلى اليمن فأنا اتبرأ من الانتساب إلى العرب.”

اذا كان العرب ينتسبون إلى اليمن فأنا اتبرأ من الانتساب إلى العرب. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 21, 2020

وفجرت تغريدة خلفان غضب اليمنيين الذين نزع عنهم صفة العروبة، بينما هاجمه العديد من النشطاء مؤكدين على عروبة اليمن وأن خلفان هو الذي لا يعرف أحد اصله.

من جانبه هاجم الأكاديمي والمفكر السوداني البارز الدكتور تاج السر عثمان، ضاحي خلفان وسخر منه بقوله:”عرفت أصلهم فهجوتهم ولو عرفوا لك أصلا لهجوك”

عرفت أصلهم فهجوتهم ولو عرفوا لك أصلا لهجوك @Dhahi_Khalfan

وإن ترفع الوضعاء يوماً …

على الرفعاء من إحدى البلايا

إذا استوت الأسافل والأعالي ..

فقد طابت منادمة المنايا pic.twitter.com/yVDjUg2ldC — د. تاج السر عثمان (@tajalsserosman) December 21, 2020

وتابع منتصرا لليمنيين من نائب رئيس شرطة دبي:”وإن ترفع الوضعاء يوماً … على الرفعاء من إحدى البلايا إذا استوت الأسافل والأعالي .. فقد طابت منادمة المنايا”

هذا ورد الكاتب والصحفي السوري كتيبة ياسين على خلفان بقوله:”عادي.. جميع الصهاينة من أصل عربي لا يتشرفون بالانتساب إلى العرب”

عادي.. جميع الصهاينة من أصل عربي لا يتشرفون بالانتساب إلى العرب — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) December 21, 2020

وهاجمه الإعلامي اليمني بشر الحارثي:”فعلاً أنت بنغالي ولا علاقة لك بالعرب وماتقوله هي الحقيقة”

فعلاً أنت بنغالي ولا علاقة لك بالعرب وماتقوله هي الحقيقة . — ✪ بشير الحارثيBasheer ALharethi (@balharithy) December 21, 2020

ودائما ما تثير تغريدات ضاحي خلفان موجة من الجدل على تويتر، كان آخرها دعوته إلى تملك الإسرائيليين أراضي في الدول العربية، وتملك العرب أراضي في إسرائيل.

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