ضاحي خلفان
ضاحي خلفان
الهدهد

ضاحي خلفان “جامع ريش الدجاج” يستفز اليمنيين بتغريدة “وقحة” وأكاديمي سوداني ينتصر لهم وطير جبهته

كتب وطن
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تسبب نائب رئيس شرطة المقرب من ابن زايد، في موجة غضب واسعة على تويتر بعد تطاوله على وشعبها في تغريدة وقحة أثارت الجدل.

 

ضاحي خلفان المعروف بأنه “حارس بارات دبي” كتب في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”اذا كان العرب ينتسبون إلى اليمن فأنا اتبرأ من الانتساب إلى العرب.”

 

وفجرت تغريدة خلفان غضب اليمنيين الذين نزع عنهم صفة العروبة، بينما هاجمه العديد من النشطاء مؤكدين على عروبة اليمن وأن خلفان هو الذي لا يعرف أحد اصله.

 

من جانبه هاجم الأكاديمي والمفكر السوداني البارز الدكتور تاج السر عثمان، ضاحي خلفان وسخر منه بقوله:”عرفت أصلهم فهجوتهم ولو عرفوا لك أصلا لهجوك”

 

وتابع منتصرا لليمنيين من نائب رئيس شرطة دبي:”وإن ترفع الوضعاء يوماً …  على الرفعاء من إحدى البلايا  إذا استوت الأسافل والأعالي .. فقد طابت منادمة المنايا”

 

هذا ورد الكاتب والصحفي السوري كتيبة ياسين على خلفان بقوله:”عادي.. جميع الصهاينة من أصل عربي لا يتشرفون بالانتساب إلى العرب”

 

وهاجمه الإعلامي اليمني بشر الحارثي:”فعلاً أنت بنغالي ولا علاقة لك بالعرب وماتقوله هي الحقيقة”

 

ودائما ما تثير تغريدات ضاحي خلفان موجة من الجدل على تويتر، كان آخرها دعوته إلى تملك الإسرائيليين أراضي في الدول العربية، وتملك العرب أراضي في إسرائيل.

 

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