هند البحرينية
هند البحرينية
حياتنا

بعدما تفاخرت بجمالها..  “شاهد” هند البحرينية “صلعاء” تماما وظهور صدم الجميع فهل أُصيبت بالسرطان؟

كتب Author 2
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صُدمت مواقع التواصل الاجتماعي بظهور الفنانة وهي “صلعاء” بالكامل في أحد الفيديوهات التي نشرتها بحسابها الرسمي على موقع “”.

 

وتسبب المقطع في موجة جدل واسعة بين متابعيها الذين أصيبوا بصدمة من المشهد، وخمن بعضهم أن تكون قد أصيبت بالسرطان قبل أن يتبين أنها كانت تروّج لمركز تجميل افتتحه، ويختص بالشعر المستعار.

 

 

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وعايشت الفنانة هند البحرينية أحداثاً متتالية خلال العام الجاري 2020، حيث تعرضت للإصابة بفيروس كورونا “كوفيد19″، كما قامت بالإعلان عن خطوبتها في شهر يوليو، من دون أن تفصح عن أي تفاصيل تتعلق بهوية خطيبها.

 

وكانت هند قد تحدثت في وقت سابق للفنانة اللبنانية مايا دياب عن تجربتها مع كورونا بقولها: “استغربت عندما اكتشفت إصابتي بالفيروس، إذ لم أشعر بأي من أعراضه، وكنت في رحلة من باريس إلى البحرين، ولدى خروجي من الطائرة شعرت بأن حرارتي مرتفعة، لكني ظننت أن يكون الموضوع جراء تعب السفر لا أكثر”.

 

وتابعت الفنانة البحرينية في حديثها: “خضعت لإجراء الفحص في المطار وظهرت النتيجة ايجابية، وأخبروني أنّ الأعراض التي أعانيها لا أثر لها وتمرّ مرور الكرام، وهي تكون صعبة على مَن هم في عمر الستين عاماً وما فوق”.

 

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