“شاهد” محامية كويتية تثير الجدل بحديثها عن ضباط الداخلية وعلاقتهم “المريبة” بالمحامين

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار جدلا للمحامية الكويتية شهد بوقماشة، تحدثت فيه عن جريمة إهانة موظف عام أثناء تأدية عمله، وحول العلاقة بين المحامين ورجال الداخلية في البلاد.

وقالت “بوقماشة” في المقطع المصور والذي تداولته وكالات عدة ورصدته “وطن”:إهانة موظف أثناء تأدية عمله أول ما نسمعها لا يعني نقول رجال شرطة، حتى الدكتور أثناء تأدية عمله يجي شخص يغلط عليه يهدده، ولكن تشدد العقوبة إذا كان من رجال الداخلية، وتشدد العقوبة بزيادة إذا كان من رجال القضاء. ”

وتابعت المحامية الكويتية في حديثها: “بس اليوم أبي أتكلم عن بعض من رجال الداخلية، البعض وليس الكل لأن التعميم لغة الجهلاء، البعض أحسه يريد يسوي أكشن، ليش تشيل اسمك من البدلة ماني فاهمة ليش”

وأكلمت:”ثانياً، يجي لك واحد موقف قدام عيني عسكري يتهاوش بالمحكمة ويقول قوم طقني، ياخي ليش تبي يطقك، البعض يتعمد استفزاز الشخص اللي قدامه، وما أدري البعض من رجال الداخلية يكرهون المحامين”.

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع حديث المحامية الكويتية، معتبرين بأنه واجب على الجميع أن يحترم رجال الدولة أي كانت وظائفهم، مع تأكيدهم على ضرورة الإبقاء على القوانين الرادعة والتي تكفل للموظف العام الاحترام في مكان عمله.

وسبق أن أثارت شهد بوقماشة في يوليو الماضي الجدل باقتراحها الحل الأمثل لإنهاء الجدل القائم حول منح الجنسية الكويتية لأبناء الكويتية المرتبطة بأجنبي.

وقالت شهد بوقماشة في فيديو رصدته “وطن” حينها: “بما أننا في مجتمع ذكوري، وكلامي لن يعجب الكثير من الرجال، إذا سأتكلم باللهجة التي يعرفونها”.

وتابعت: “الذي يتزوج من غير كويتية، لا تتجنس، وتُعامل فقط معاملة الكويتي، أما الكويتية التي تزوجت من غير كويتي، أبناء يُعاملون معاملة الكويتي”.

ولم تنس شهد ذكر “البدون”، واستطردت: ” أما الكويتية التي تزوجت بدون، فهنا من حقهم أن يطالبون بالجنسية لأن حقوقهم في المجتمع ضايعة، أعتقد أن كلامي يرضي الجميع”.

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