“شاهد” ما فعله القناص الفرنسي جوميز خلال مباراة الهلال السعودي ودخل التاريخ!

نجح المهاجم الفرنسي ” بافيتيمبي جوميز” في فريق الهلال السعودي، من تسجيل رقم قياسي وتاريخي في تسجيل عدد الأهداف للاعبين الأجانب برصيد 82 هدف، بعدما سجل هدفاً في شباك القادسية بالجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويتخطى اللاعب جوميز بهذا الرقم القياسي من تسجيل عدد الأهداف في الدوري، رقم البرازيلي كارلوس إدواردو اللاعب في فريق شباب الأهلي الإماراتي حالياً والسابق لفريق الهلال السعودي.

وسجل الفرنسي جوميز هدفه التاريخي مع فريق الهلال في الدقيقة 14 في الشوط الأول من زمن المباراة عبر ركلة جزاء ضد الفريق المنافس القادسية.

وجاءت أهداف جوميز 82 التاريخية في مختلف المسابقات التي شارك فيها مع فريق الهلال السعودي على النحو التالي:

53 هدفا ً في الدوري السعودي.

13 هدفاً في مسابقة دوري أبطال أسيا.

8 أهداف في بطولة كأس خادم الحرمين الشرفين.

5 أهداف في البطولة العربية.

2 كأس العالم للأندية

وقد التحق اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز في صفوف فريق الهلال السعودي عام 2018 الماضي، قادماً من النادي التركي “جالطة سراي”، حيث توج بالعديد من الألقاب مع فريق الهلال بدأت بدوي أبطال آسيا والدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين لعام 2020.

رابط الهدف التاريخي للاعب الفرنسي جوميز:

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