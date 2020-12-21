“شاهد” فيديو “مفخرة” لكل العُمانيين وحديث أكاديمية عُمانية يلقى تفاعلاً واسعاً.. ماذا قالت؟

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي بسلطنة عمان، مقطع فيديو أثار تفاعلاً واسعاً، يوثق حديث الأكاديمية العمانية الدكتورة فاطمة الفريحي حول بطولات العمانيين في طرد البرتغال من الخليج العربي بقيادة الإمام ناصر بن مرشد اليعربي.

وقالت الدكتورة العمانية في حديثها بالمقطع المتداول والذي رصدته “وطن”: “فرغم كبر سنه وضعف نشاطه فقد قام بتأسيس جيش كبير بقيادة سلطان بن سيف، توجه هذا الجيش إلى مسقط وفرض حصاراً قوياً عليها، فبدأت ذخيرة البرتغاليين بالنفاذ، ونجح العمانيون من تدمير التحصينات الهامة حول المدينة”.

الدكتورة فاطمة الفريحي تلقي محاضرة عن اليعاربة في طرد البرتغاليين من سلطنة عمان. pic.twitter.com/pZhfObe3SX — إبن صعصعة العامري (@mohammedamri5) December 14, 2020

وتابعت: “تمثل شروط معاهدة الهدنة التي أمامكم والتي فرضت على القائد العام في مسقط ومساعديه، تؤكد أكبر ضربة للبرتغاليين، تؤكد وضوح عوامل الدمار للمواقع البرتغالية، أضعفت وجودهم التجاري والعسكري في الخليج”

وأضافت مشددة:”الواقع أن ما حققه العمانيون من انتصارات ضد البرتغاليين في السواحل العمانية، جعلهم يزدادون ثقة بأنفسهم”.

وشهد القرن السادس عشر غزواً برتغالياً لمنطقة الخليج العربي من أجل مطامع اقتصادية آنذاك لبسط السيطرة على المعاقل والمضائق البحرية للحركة التجارية بالعالم.

وفي عام 1624م ظهر حكم الأئمة اليعاربة، الذين كان لهم الفضل في التخلّص من البرتغاليين في الخليج العربي، حيث بدأ أول أئمة اليعاربة، الإمام ناصر بن مرشد حربًا لا هوادة فيها ضد البرتغاليين، وأفلح في الفترة ما بين 1630-1648م، بعد معارك طاحنة من انتزاع معاقلهم في، جلفار، صور وقريات.

ووحد الإمام ناصر بن مرشد عمان تحت قيادته، ووضع حجر الأساس لبناء جيش نظامي وتأسيس أسطول بحري قوي، وأخذ يُحاصر القلاع البرتغالية، فسقطت هي الأخرى الواحدة تلو الأخرى، ما جعل العمانيون يسيطرون عليها.

وبعد النكبات الكثيرة التي تعرّض لها البرتغاليون على يد اليعاربة، اضطروا إلى طلب الصلح، وكانت شروط الصلح هي أن تدفع القوات البرتغالية جزية سنوية لليعاربة وأن يُسلّموا مواقعهم في كل من مطرح ومسقط، وأن يكفلوا حرية الملاحة في الخليج العربي.

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