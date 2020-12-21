“شاهد” فخر العرب محمد صلاح يُتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

حصد الهداف محمد صلاح مع فريقه “الريدز الأحمر”، لقب أفضل لاعب في البريميرليج الدرجة الأولى الممتازة لكرة القدم المصري لعام 2020م، في استفتاء تصويت الجماهير لصحيفة ” ميرو” البريطانية.

وقد تفوق المصري صلاح في حصد نسب التصويت لصالحه والتي بلغت نحو 25% من نسبة الجماهير المشاركين في الاستفتاء، وجاء خلفه في المركز الثاني اللاعب الإنجليزي جاك جريليش المهاجم ولاعب مركز الوسط في فريق أستون.

وجاء ترتيب أسماء جائرة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي باستفتاء وتصويت الجماهير لهذا العام على النحو التالي:

المركز الأول: فريق ليفربول ” محمد صلاح”

المركز الثاني: فريق أستون فيلا ” جاك جريليش”

المركز الثالث: فريق مانشستر يونايتد “ماركوس راشفورد”

المركز الرابع: مانشستر سيتي “كيفن دي بروين”

المركز الخامس: فريق ليفربول ” جوردان هندرسون”

المركز السادس: فريق ليفربول ” ساديو ماني”.

المركز السابع: فريق ليفربول ” فيرجيل فان دايك”.

المركز الثامن: فريق توتنهام ” سون هيونج مين”.

المركز التاسع: فريق ليستر سيتي ” جيمي فاردي”.

المركز العاشر: فريق ليفربول ” ترينت ألكسندر أرنولد”

واستطاع المهاجم المصري المتألق مع فريق ليفربول من إحراز 13 هدفاً في الدوري الدرجة الممتازة الإنجليزي متصدراً فريقه برصيد 31، يليه فريق ليستر سيتي المنافس 27 نقطة، إلى جانب النجاح في تتويج الفريق بدوري “البريميرليج” الموسم الماضي، بعد انقطاع 30عاماً.

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