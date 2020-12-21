“شاهد” رانيا يوسف “ملكة التعري” أُعجبت بجسم “بيج رامي” وبعثت له برسالة.. ونشطاء:”ابعدي عنه هيضيع”

علقت الفنانة المصرية المثيرة للجدل رانيا يوسف على خبر فوز المصري رامي السبيعي المعروف باسم “بيج رامي” في نهائي مستر أوليمبيا لكمال الأجسام، متفوقاً بذلك على الأميركي فيل هيث، صاحب اللقب لمدة سبع سنوات على التوالي.

وقالت رانيا يوسف في تغريدة لها عبر حسابها الشخصي بتويتر رصدتها “وطن” :”مبروك المصري رامي السبيعي “بيج رامي” يفوز ببطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام، دائما اسم مصر مرفوع”.

مبروك المصري رامي السبيعي "بيج رامي" يفوز ببطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال

الأجسام 👏🔥🏆🇪🇬

دائما اسم مصر مرفوع 🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬#بيج_رامي pic.twitter.com/rDEmGOgMn8 — Raniah Yousief (@RaniahYousief) December 20, 2020

وتفاعل عديد من النشطاء والمغردين مع تغريدة الممثلة المصرية، وعلقوا بتعليقات عديدة توحي بعدم تقبلهم حتى لمباركة رانيا يوسف للنجم المصري.

وقال أحد المغردين معلقاً: “خليكي في حالك ربنا يصلح حالنا وحالك بدل متجبيه الارض”.

خليكي في حالك ربنا يصلح حالنا وحالك بدل مجبي الارض — Osamafusl (@ossmafusl) December 20, 2020

فيما قال آخر: ” ابعدي عن الواد خليه بجيب لمصر جوايز أحسن”.

ابعدي عن الواد خليه بجيب لمصر جوايز احسن — mahmedmahmed88888 (@mahmedmahmed881) December 20, 2020

وكان عدد من الممثلين والنجوم المصريين قد قدموا التهاني والمباركات لـ”بيج رامي” بعد فوزه بالبطولة يوم أمس، منهم الفنان تامر حسني والذي قام باستعراض صورتين لرامي في العام 2017، وهو العام الذي خسر فيه المنافسة، والعام الحالي 2020، وحديث حسني عن الإصرار والعزم حتى الوصول للغاية.

كما و وحرصت الفنانة ندى بسيوني، على تهنئة “بيغ رامي” عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور الشهير “إنستغرام” حيث نشرت صورة له وعلقت عليها بالقول: “مبروك بيغ رامي ابن محافظة كفر الشيخ حصولك على لقب مستر أولمبيا البطولة الأهم والأغلى في عالم كمال الأجسام”.

وقام الفنان الكوميدي علي ربيع، بنشر صورة عبر حسابه بموقع “إنستغرام” جمعت بينه وبين “بيغ رامي”، ووجّه من خلالها التهنئة له على فوزه باللقب، مؤكداً أنه مستحق.

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