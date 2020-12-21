“شاهد” حادث سير مروع على جسر الشيخ جابر بسبب السرعة الزائدة وهذا ما جرى!

شهد جسر جابر الذي يربط الكويت بمدينة الحرير الجديدة فجر اليوم حادثاً مأساوياً لمركبة يابانية كان بها مجموعة شباب قادمين من الجهراء.

وأسفر الحادث المأساوي عن وفاة شاب وإصابة أربعة آخرون بجروح خطيرة.

وأظهرت لقطات فيديو متداولة رصدتها “وطن”، مكان الحادث، والتي تُظهر المركبة وقد سقطت على أحد جانبي الجسر وتحطمت بشكل كامل، بينما يقوم الإسعاف بنقل المصابين.

فيديو / وفاة شاب وإصابة 5 آخرين في حادث مروع على جسر جابر. pic.twitter.com/ibAT6FUGRt — المجلس (@Almajlliss) December 21, 2020

وذكرت صفحات كويتية موثقة أسماء المُصابين وهم محمد صالح العنزي وعبدالله محمد الشمري وعبدالله فارس الظفيري وعادل جاسم، بينما توفي الشاب عبدالرحمن الهيلم.

شهد جسر جابر فجر اليوم حادث مأساوي لمركبة يابانية كان بها مجموعة من شباب ⁧#الجهراء⁩

-أسفر الحادث المأساوي عن وفاة الشاب عبدالرحمن الهيلم واصابة 4 آخرين هم:

-محمد صالح العنزي وعبدالله محمد الشمري وعبدالله فارس الظفيري وعادل جاسم#جسر_جابر#الكويت#حادث #وفيات_الكويت pic.twitter.com/sJC0KNFSem — جريدة الآن (@alaannews) December 21, 2020

ويشهد جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح الذي يعد رابع أطول جسر بالعالم الجسور البحرية في العالم، عدة حوادث دهس وتصادم وسط مطالبات الكويتيين بعمل مسارات آمنة وتفعيل الكاميرات، حتى لا يُطلق عليه “جسر الموت”، مؤكدين أن الحادث سببه السرعة الزائدة وانشغال الشباب بتصوير الجسر.

ويهدف الجسر اختصار المسافة والوقت بين مدينة الكويت ومدينة الحرير الجديدة، إلى 15 دقيقة، بدلًا من الساعة الواحدة، وينقسم جسر الشيخ جابر الأحمد إلى وصلتين، الوصلة الأساسية باسم وصلة الصبية، والوصلة الأخرى باسم وصلة الدوحة.

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