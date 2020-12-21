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“شاهد” حادث سير مروع على جسر الشيخ جابر بسبب السرعة الزائدة وهذا ما جرى!

كتب Author 2
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شهد جسر جابر الذي يربط بمدينة فجر اليوم حادثاً مأساوياً لمركبة يابانية كان بها مجموعة شباب قادمين من .

 

وأسفر الحادث المأساوي عن وفاة شاب وإصابة أربعة آخرون بجروح خطيرة.

 

وأظهرت لقطات فيديو متداولة رصدتها “وطن”، مكان الحادث، والتي تُظهر المركبة وقد سقطت على أحد جانبي الجسر وتحطمت بشكل كامل، بينما يقوم الإسعاف بنقل المصابين.

 

وذكرت صفحات كويتية موثقة أسماء المُصابين وهم محمد صالح العنزي وعبدالله محمد الشمري وعبدالله فارس الظفيري وعادل جاسم، بينما توفي الشاب عبدالرحمن الهيلم.

 

ويشهد الذي يعد رابع أطول جسر بالعالم الجسور البحرية في العالم، عدة حوادث دهس وتصادم وسط مطالبات الكويتيين بعمل مسارات آمنة وتفعيل الكاميرات، حتى لا يُطلق عليه “جسر الموت”، مؤكدين أن الحادث سببه السرعة الزائدة وانشغال الشباب بتصوير الجسر.

 

ويهدف الجسر اختصار المسافة والوقت بين مدينة الكويت ومدينة الحرير الجديدة، إلى 15 دقيقة، بدلًا من الساعة الواحدة، وينقسم جسر الشيخ جابر الأحمد إلى وصلتين، الوصلة الأساسية باسم وصلة الصبية، والوصلة الأخرى باسم وصلة الدوحة.

 

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