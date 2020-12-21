جنازة ناصر الصباح
جنازة ناصر الصباح
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“شاهد” الكويتيون يوفون بالعهد لأمير الكويت الراحل وهذا ما فعلوه بجنازة نجله ناصر صباح الأحمد

كتب وطن
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في مشهد مهيب، شيعت الكويت، صباح الاثنين، الشيخ ، الراحل، صباح الأحمد، ليوارى الثرى في مقبرة الصليبخات بعد وفاته عن عمر يناهز الـ 72 عاماً.

 

وأظهرت مقاطع فيديو رصدتها “وطن” توافد شيوخ العائلة الحاكمة وأعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين إلى المقبرة لدفن جثمان الراحل ناصر الصباح.

 

والشيخ الراحل، هو النجل الأكبر لأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد، والنائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الأسبق وأحد أبرز شخصيات الأسرة الحاكمة.

 

وانضم الشيخ ناصر أول مرة إلى الحكومة في عام 2017 وزيرًا للدفاع بعد عشر سنوات من العمل خلف الكواليس في الديوان الأميري، وكان شخصية بارزة في “رؤية 2035” الكويتية، وكان يدفع باتجاه تنويع موارد الاقتصاد بعيدًا عن النفط وتعزيز العلاقات مع آسيا.

 

وبصفته رئيسًا للجنة التخطيط الرئيسية في الكويت، طور مشاريع من بينها مشروع مدينة الحرير، وهي مركز اقتصادي في شمال الكويت تبلغ تكلفته 82 مليار دولار.

 

وساهم الشيخ ناصر، الذي ولد في 27 أبريل 1948، في تأسيس الجمعية الكويتية لحماية المال العام في 1997 وظل الرئيس الفخري لها حتى وفاته، وظل فترات طويلة بعيدًا عن العمل الوزاري لكنه عمل في ديوان ولي العهد رئيس الوزراء السابق الشيخ في 1999 كما تم تعيينه وزیرًا لشؤون الدیوان الأمیري بعد تولّي والده الراحل مقاليد الحكم في 2006.

 

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