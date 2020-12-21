“شاهد” الكويتيون يوفون بالعهد لأمير الكويت الراحل وهذا ما فعلوه بجنازة نجله ناصر صباح الأحمد

في مشهد مهيب، شيعت الكويت، صباح الاثنين، الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، نجل أمير الكويت الراحل، صباح الأحمد، ليوارى الثرى في مقبرة الصليبخات بعد وفاته عن عمر يناهز الـ 72 عاماً.

وأظهرت مقاطع فيديو رصدتها “وطن” توافد شيوخ العائلة الحاكمة وأعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين إلى المقبرة لدفن جثمان الراحل ناصر الصباح.

فيديو / تشييع جثمان الشيخ ناصر صباح الأحمد رحمه الله في مقبرة الصليبخات. pic.twitter.com/ms4O0zKyK1 — المجلس (@Almajlliss) December 21, 2020

والشيخ الراحل، هو النجل الأكبر لأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد، والنائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الأسبق وأحد أبرز شخصيات الأسرة الحاكمة.

سمو الشيخ ناصر المحمد وحضور كبير حالياً في المقبرة لتشييع الراحل المرحوم الشيخ ناصر صباح الأحمد#ناصر_صباح_الأحمد pic.twitter.com/a7CcI0EnXT — مباشر نيوز (@mobashernewss) December 21, 2020

وانضم الشيخ ناصر أول مرة إلى الحكومة في عام 2017 وزيرًا للدفاع بعد عشر سنوات من العمل خلف الكواليس في الديوان الأميري، وكان شخصية بارزة في “رؤية 2035” الكويتية، وكان يدفع باتجاه تنويع موارد الاقتصاد بعيدًا عن النفط وتعزيز العلاقات مع آسيا.

جثمان الشيخ ناصر صباح الاحمد رحمه الله يحتضن ثرى الكويت#ناصر_صباح_الأحمد pic.twitter.com/EkiMwTVj91 — مباشر نيوز (@mobashernewss) December 21, 2020

وبصفته رئيسًا للجنة التخطيط الرئيسية في الكويت، طور مشاريع من بينها مشروع مدينة الحرير، وهي مركز اقتصادي في شمال الكويت تبلغ تكلفته 82 مليار دولار.

شاهد| آلاف في جنازة الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد#ناصر_صباح_الأحمد pic.twitter.com/o5cj9LDE6S — مباشر نيوز (@mobashernewss) December 21, 2020

وساهم الشيخ ناصر، الذي ولد في 27 أبريل 1948، في تأسيس الجمعية الكويتية لحماية المال العام في 1997 وظل الرئيس الفخري لها حتى وفاته، وظل فترات طويلة بعيدًا عن العمل الوزاري لكنه عمل في ديوان ولي العهد رئيس الوزراء السابق الشيخ سعد العبدالله الصباح في 1999 كما تم تعيينه وزیرًا لشؤون الدیوان الأمیري بعد تولّي والده الراحل مقاليد الحكم في 2006.

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