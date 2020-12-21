“حوراء و زهراء” تُفجعان العراقيين .. شاب عراقي “سكران” يُعدم شقيقتيه بدم بارد والسبب صادم!

انتابت صدمة كبيرة العراقيين، بعد تداول تفاصيل جريمة قتل الشقيقتين حوراء و زهراء على يد شقيقهما في مدينة الصدر شرق العاصمة بغداد.

وجاء على لسان مدير العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن أن قتل الفتاتين الشقيقتين جرى على يد شقيقهما المخمور.

واضاف في بيان: “ادى القاتل سبب قتله لشقيقتيه الى انه بداعي الشرف”.

وقال إنّ المعلومات تشير الى ان الحادثة نفذها تحت تأثير الكحول.

وتداول نشطاء مواقع التواصل صورة الفتاتين، وشقيقهنّ القاتل ويُدعى “رافد”، وطالبوا بسرعة محاسبة وإنزال اقسى عقوبه به .

وتصدر وسم “#حق زهراء وحوراء” مواقع التواصل الاجتماعي في العراق.

شعب افكاره ضلم ب ضلم بحجت الاسلام تقتل او بحجت غسل عار لك ابيا جهل انتم وبيا زمن#حق_زهراء_وحوراء pic.twitter.com/cc9AdM7E9N — علايش الجنرال✝️🇮🇶🇮🇶 (@7NaFZZbOuBU41lJ) December 20, 2020