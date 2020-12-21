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“حوراء و زهراء” تُفجعان العراقيين .. شاب عراقي “سكران” يُعدم شقيقتيه بدم بارد والسبب صادم!

كتب وطن
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انتابت صدمة كبيرة العراقيين، بعد تداول تفاصيل الشقيقتين على يد شقيقهما في مدينة الصدر شرق العاصمة بغداد.

وجاء على لسان مدير العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن أن قتل الفتاتين الشقيقتين جرى على يد شقيقهما المخمور.

واضاف في بيان: “ادى القاتل سبب قتله لشقيقتيه الى انه بداعي ”.

وقال إنّ المعلومات تشير الى ان الحادثة نفذها تحت تأثير الكحول.

وتداول نشطاء مواقع التواصل صورة الفتاتين، وشقيقهنّ القاتل ويُدعى “”، وطالبوا بسرعة محاسبة وإنزال اقسى عقوبه به .

وتصدر وسم “#حق زهراء وحوراء” مواقع التواصل الاجتماعي في .

 

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