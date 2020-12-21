قبل وصول بايدن إلى البيت الأبيض.. ترامب يبحث طلباً سعودياً بمنح محمد بن سلمان الحصانة الدبلوماسية

كشفت وسائل إعلام أمريكية، تفاصيل مساعي إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب لتوفير الحصانة الدبلوماسية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان من المحاكمة القضائية في الولايات المتحدة على خلفية القضايا المرفوعة ضده.

وقالت صحيفة “واشنطن بوست” الامريكية، إن إدارة ترامب تسابق الزمن من أجل توفير الحصانة القانونية لابن سلمان، في إطار الدعوى القضائية الاتحادية التي رفعها ضابط المخابرات السعودي السابق سعد الجبري ويتهمه فيها بمحاولة اغتياله، مع اقتراب تسلم إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن الحكومة السعودية طلبت حماية بن سلمان من المسؤولية رداً على شكوى سعد الجبري، خاصة في ظل الخلاف السعودي مع إدارة بايدن والتي يرجح أن ترفض التعامل مع ولي العهد السعودي.

وتقدم الجبري في أغسطس/ آب الماضي بدعوى قضائية ضد بن سلمان، في محكمة أمريكية، متهما إياه بإرسال فريق لقتله في كندا على غرار جريمة مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في 2018، وفي 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، استدعت محكمة أمريكية بن سلمان و9 آخرين، في القضية.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن توصية وزارة الخارجية في قضية كهذه يمكن أن تؤدي إلى استبعاد بن سلمان كمتهم في قضايا أخرى تم رفعها مؤخرا في الولايات المتحدة، بما في ذلك تلك التي تتهمه بتوجيه الأوامر بقتل خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول، والمسؤولية عن عملية قرصنة لتشويه سمعة مذيعة الجزيرة الإخبارية غادة عويس رداً على تقاريرها الانتقادية له ولولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية أرسلت استبيانا، الشهر الماضي، إلى محامي الجبري، للحصول على آرائه القانونية حول ما إذا كان ينبغي الموافقة على الطلب السعودي، وفقا لشخص قريب من الأسرة تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته.

يأتي طلب إدارة ترامب في الوقت الذي أدانت فيه وزارة الخارجية وأسرة الجبري والمشرعون الأمريكيون احتجاز الرياض اثنين من أبناء الجبري في محاولة لإسكاته.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه قد يكون من الصعب على الرياض إقناع واشنطن بمنح حصانة لمحمد بن سلمان بمجرد ترك ترامب المنصب، خاصة وأن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أمد أنه سوف يعيد تقييم علاقات الولايات المتحدة بالمملكة، وندد بمقتل الصحفي جمال خاشقجي.

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