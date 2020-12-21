بعد فضيحة غسيل الأموال التي هزت الكويت.. القضاء الكويتي يُفجر مفاجأة حول “بوتيكات”!

أظهر فحص أوراق ومستندات شركة تطبيق ”بوتيكات“؛ عدم تورطها في شبهات غسيل الأموال التي هزت الكويت مؤخراً.

ونقلت صحيفة ”القبس“ الكويتية عن مصدر مُطلع قوله إن لجنة الخبراء المكلفة بفحص مستندات الشركة تمكنت من فحص الأوراق والمستندات وسجلات الشحن الدولي والسجلات الخاصة ببوتيكات والموردين والعملاء منذ أكثر من 100 يوم؛ إذ شارفت عملية التدقيق على نهايتها وينتظر أن تسلم اللجنة تقريرها في وقت قريب.

ويُعتبر تقرير لجنة الخبراء ضرورياً باعتبار أنه سيسمح بفتح أرصدة ”بوتيكات“ البنكية والمجمّدة منذ أكثر من 4 أشهر، والتي تسببت في عدم صرف مستحقات الموردين حتى الآن.

وطالت اتهامات بالتورط بغسيل أموال مع مشاهير سوشيال ميديا شركة ”بوتيكات“ وسط موجة جدل واسعة، وانسحب منها عدة مشاهير بعد تداول القضية، منهم المدونة الكويتية بيبي عبدالمحسن التي شنت حينها هجوماً على “الفاشينيستا” في الكويت ووصفت أموالهم بأنّها “حرام”.

بيبي عبدالمحسن تهاجم الفاشنستات المتهمات بغسيل الاموال : جابو فلوسهم من الدعاره الله يسود وجوههم pic.twitter.com/geKUg0iA1Y — نادي المشاهير (@clubofmshaher) July 18, 2020

بينما في حينها، نشرت الفنانة أحلام بيان شركة “بوتيكات” لصاحبها الكويتي عبد الوهاب العيسى، ودافعت عن الشركة قائلة:”قانون الحياه هو أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. أحترم هذه الشركة الكبيرة التي أسست اسماً كبيراً نفتخر به وأصبحت تنافس كبرى الشركات العالمية، وبلادي الكويت بلد أبوي صباح، الله يحميه ويرجعه سالماً، بلد أساسها العدل، وكلّنا نثق بالقضاء الكويتي النزيه، ومن القلب أتمنى لهم السلامة”.

قانون الحياه هو ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته احترم هذه الشركه الكبيره اللي اسست اسم كبير نفتخر به واصبحت تنافس كبرى الشركات العالميه وبلادي الكويت بلد ابوي صباح الله يحميه ويرجعه سالم بلد اساسها العدل وكلنا نثق بالقضاء الكويتي النزيه ومن القلب اتمنى لهم السلامه 🙏🏻🌹 pic.twitter.com/ztO3ycjgBb — A H L A M 🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) July 27, 2020

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