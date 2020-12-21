بوتيكات
بوتيكات
حياتنا

بعد فضيحة غسيل الأموال التي هزت الكويت.. القضاء الكويتي يُفجر مفاجأة حول “بوتيكات”!

كتب Author 2
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أظهر فحص أوراق ومستندات شركة تطبيق ”“؛ عدم تورطها في شبهات التي هزت الكويت مؤخراً.

 

ونقلت صحيفة ”“ الكويتية عن مصدر مُطلع قوله إن لجنة الخبراء المكلفة بفحص مستندات الشركة تمكنت من فحص الأوراق والمستندات وسجلات الشحن الدولي والسجلات الخاصة ببوتيكات والموردين والعملاء منذ أكثر من 100 يوم؛ إذ شارفت عملية التدقيق على نهايتها وينتظر أن تسلم اللجنة تقريرها في وقت قريب.

 

ويُعتبر تقرير لجنة الخبراء ضرورياً باعتبار أنه سيسمح بفتح أرصدة ”بوتيكات“ البنكية والمجمّدة منذ أكثر من 4 أشهر، والتي تسببت في عدم صرف مستحقات الموردين حتى الآن.

 

وطالت اتهامات بالتورط بغسيل أموال مع مشاهير سوشيال ميديا شركة ”بوتيكات“ وسط موجة جدل واسعة، وانسحب منها عدة مشاهير بعد تداول القضية، منهم المدونة الكويتية بيبي عبدالمحسن التي شنت حينها هجوماً على “” في الكويت ووصفت أموالهم بأنّها “حرام”.

 

بينما في حينها، نشرت الفنانة بيان شركة “بوتيكات” لصاحبها الكويتي ، ودافعت عن الشركة قائلة:”قانون الحياه هو أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. أحترم هذه الشركة الكبيرة التي أسست اسماً كبيراً نفتخر به وأصبحت تنافس كبرى الشركات العالمية، وبلادي الكويت بلد أبوي صباح، الله يحميه ويرجعه سالماً، بلد أساسها العدل، وكلّنا نثق بالقضاء الكويتي النزيه، ومن القلب أتمنى لهم السلامة”.

 

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