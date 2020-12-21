اتجاه في الأرجنتين لاستخراج جثة الأسطورة مارادونا بعد شهر من دفنه.. ماذا يحدث في قبره؟

أعلن محامي نجم كرة القدم التاريخي دييجو مارادونا عن وصية غريبة، كان قد أوصى بها النجم الأرجنتيني قبل أن يرحل الشهر الماضي عن عمر ناهز 60 عاماً.

وفي هذا السياق قال “ماتيس مورلا” محامي دييجو مارادونا، إن الأسطورة الأرجنتيني طلب في وصيته أن يتم تحنيط جثته وعرضها في أحد المتاحف، مثل زعيم الثورة البلشفية فلاديمير لينين، الذي لا تزال جثته محفوظة ومعروضة في الساحة الحمراء بموسكو منذ عام 1924.

ووفق ما أوردته صحيفة “ذا صن”، كتب مارادوانا وصية في 13 أكتوبر، قبل أسابيع قليلة من وفاته، وقال فيها: “بعد تفكير عميق، أود أن أعبر عن رغبتي في أن يتم تحنيط جسدي بعد وفاتي وعرضه في متحف، وأن أكون محاطا بأكبر قدر من الجوائز والتذكارات ومتعلقاتي الشخصية حتى استمر في استقبال المشاعر الطيبة من الجمهور في ذلك المكان”.

وبيّنت الصحيفة أنه يتم الآن التفكير في تشييد “ضريح” لمارادونا في مكان ما حتى يزوره المشجعين، وفقا لماريو بودري، محامي فيرونيكا أوخيدا، صديقة مارادونا.

وتابع بودري إلى أن الفكرة تمت مناقشتها مع عائلة مارادونا، لكن تنفيذ الاقتراح سيكون مسؤولية اتحاد الكرة.

وكان مارادونا قد توفي في نوفمبر الماضي متسببة وفاته بحالة من الجدل، حيث قامت السلطات الأرجنتينية بفتح تحقيق بظروف الوفاة، بعد توارد أحاديث عن احتمال وجود إهمال طبي تسبب بوفاته.

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