ناشط عُماني يوجه سؤالا صعبا للحكومة بعد “قرارات الأحد” غير المسبوقة بالسلطنة.. فهل من مجيب؟

وجه الناشط العماني المعروف سيف النوفلي عبر تغريدة له على حسابه بموقع تويتر، سؤالا للحكومة العمانية بعد قرارات يوم “الأحد” التي تم الإعلان عنها والتي تتعلق بإعادة توجيه دعم الكهرباء والمياه.

“النوفلي” وفي تغريدته التي أثارت تفاعلاً واسعاً ورصدتها “وطن” كتب ما نصه: “ماذا بعد رفع الدعم عن المشتقات النفطية والماء والكهرباء، وتطبيق القيمة المضافة”

ماذا بعد رفع الدعم عن المشتقات النفطية والماء والكهرباء، وتطبيق القيمة المضافة هل يا ترى ستنصف الحكومة المواطن وترفع راتبه بما يتماشى مع التطورات الجديدة وإلى متى سيبقى جيب المواطن هو الملاذ لتغطية اخفاقات الحكومة التي لا دخل للمواطن بها!!؟ — Saif Alnofli (@saifalnofli9) December 20, 2020

وتسائل مخاطبا الحكومة بعد إعلان هذه القرارات:”هل يا ترى ستنصف الحكومة المواطن وترفع راتبه بما يتماشى مع التطورات الجديدة وإلى متى سيبقى جيب المواطن هو الملاذ لتغطية إخفاقات الحكومة التي لا دخل للمواطن بها”.

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع تغريدة النوفلي، ومن تلك التفاعلات قول إحدى المعلقات: ” لو يطبقوا فرض الزكاة ع هذولا اللي متروسة كروشهم كان ما يحتاج كل هذي الربشه اللي تصير ولانحتاج لا لمحلل اقتصادي ولا سوبر مان”.

لو يطبقوا فرض الزكاه ع هذولا اللي متروسه كروشهم كان مايحتاج كل هذي الربشه اللي تصير ولانحتاج لا لمحلل اقتصادي ولا سوبر مان — soul (@halaalsadi21) December 20, 2020

فيما قال آخر: “إلى أن يتجه للسرقة والسطو والغش والخداع والكذب والاجرام بكل أنواعه ليوفر لأسرته العيش الكريم ”

الى أن يتجه للسرقة والسطو والغش والخداع والكذب والاجرام بكل أنواعه ليوفر لاسرته العيش الكريم🤔 — sultan alfarsi (@artistts1) December 20, 2020

وكانت الحكومة العُمانية قد أعلنت الأحد عن مبادرة إعادة توجيه دعم الكهرباء والمياه في إطار السعي لضمان وصول الدعم إلى الأسر المستحقة، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، والتشجيع على ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه.

وتأتي هذه الخطوة في سياق ترجمة توجيهات السلطان هيثم بن طارق بتوجيه الموارد المالية التوجيه الأمثل ووضع تحقيق التوازن المالي في أعلى سلم أولويات الحكومة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن الدكتور محمّد بن حمد الرمحي رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة أصدر قرارات تتصل بإصدار لائحة التعرفة المنعكسة عن التكلفة وإصدار لائحة التعرفة المعتمدة لتوصيل الكهرباء والتزويد بها وتعديل بعض أحكام لائحة تعرفة التزود بالمياه الصالحة للشرب.

وسيتم عبر هذه الخطة إعادة تصنيف فئات المشتركين واعتماد هيكلة التعرفة وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوجيه الدعم للمستحقين في قطاعي الكهرباء والمياه على أن تتم العملية بشكل تدريجي ابتداءً من شهر يناير من العام القادم 2021 م وحتى العام 2025.

ووفقًا لبرنامج مبادرة إعادة توجيه دعم الكهرباء والمياه سيتم تطبيق تعرفات جديدة لخدمات الكهرباء والمياه كما سيتم خفض الدعم تدريجيًّا خلال السنوات القادمة للوصول إلى تعرفة غير مدعومة تتناسب مع التكلفة الاقتصادية للتزويد بالكهرباء خلال عام 2025 م.

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