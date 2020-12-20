سلطنة عمان
سلطنة عمان
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ناشط عُماني يوجه سؤالا صعبا للحكومة بعد “قرارات الأحد” غير المسبوقة بالسلطنة.. فهل من مجيب؟ 

كتب وطن
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وجه الناشط العماني المعروف عبر تغريدة له على حسابه بموقع تويتر، سؤالا للحكومة العمانية بعد قرارات يوم “الأحد” التي تم الإعلان عنها والتي تتعلق بإعادة توجيه دعم الكهرباء والمياه.

 

“النوفلي” وفي تغريدته التي أثارت تفاعلاً واسعاً ورصدتها “وطن” كتب ما نصه: “ماذا بعد رفع الدعم عن المشتقات النفطية والماء والكهرباء، وتطبيق القيمة المضافة”

 

 

وتسائل مخاطبا الحكومة بعد إعلان هذه القرارات:”هل يا ترى ستنصف الحكومة المواطن وترفع راتبه بما يتماشى مع التطورات الجديدة وإلى متى سيبقى جيب المواطن هو الملاذ لتغطية إخفاقات الحكومة التي لا دخل للمواطن بها”.

 

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع تغريدة النوفلي، ومن تلك التفاعلات قول إحدى المعلقات: ” لو يطبقوا فرض الزكاة ع هذولا اللي متروسة كروشهم كان ما يحتاج كل هذي الربشه اللي تصير ولانحتاج لا لمحلل اقتصادي ولا سوبر مان”.

 

 

فيما قال آخر: “إلى أن يتجه للسرقة والسطو والغش والخداع والكذب والاجرام بكل أنواعه ليوفر لأسرته العيش الكريم ”

 

 

وكانت الحكومة العُمانية قد أعلنت الأحد عن مبادرة إعادة توجيه دعم الكهرباء والمياه في إطار السعي لضمان وصول الدعم إلى الأسر المستحقة، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، والتشجيع على ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه.

 

وتأتي هذه الخطوة في سياق ترجمة توجيهات السلطان هيثم بن طارق بتوجيه الموارد المالية التوجيه الأمثل ووضع تحقيق التوازن المالي في أعلى سلم أولويات الحكومة.

 

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن الدكتور محمّد بن حمد الرمحي رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة أصدر قرارات تتصل بإصدار لائحة التعرفة المنعكسة عن التكلفة وإصدار لائحة التعرفة المعتمدة لتوصيل الكهرباء والتزويد بها وتعديل بعض أحكام لائحة تعرفة التزود بالمياه الصالحة للشرب.

 

وسيتم عبر هذه الخطة إعادة تصنيف فئات المشتركين واعتماد هيكلة التعرفة وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوجيه الدعم للمستحقين في قطاعي الكهرباء والمياه على أن تتم العملية بشكل تدريجي ابتداءً من شهر يناير من العام القادم 2021 م وحتى العام 2025.

 

ووفقًا لبرنامج مبادرة إعادة توجيه دعم الكهرباء والمياه سيتم تطبيق تعرفات جديدة لخدمات الكهرباء والمياه كما سيتم خفض الدعم تدريجيًّا خلال السنوات القادمة للوصول إلى تعرفة غير مدعومة تتناسب مع التكلفة الاقتصادية للتزويد بالكهرباء خلال عام 2025 م.

 

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