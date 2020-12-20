محمد صلاح وكلوب
محمد صلاح وكلوب
رياضة

مدرب ليفربول يتجاهل محمد صلاح وهذا ما قاله عن تصريحات النجم العربي

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رفض المدرب الألماني مدرب نادي الإنجليزي، التعليق على تصريحات النجم المصري ، وسط فتح الباب من قبل إدارة النادي أمام إمكانية انتقاله إلى النادي الملكي “ريال مديد” أو .

 

وأردف كلوب في مؤتمر صحفي له بعد تتوجه بلقب أفضل مدرب لهذا العام، قائلاً: ” ليس لديّ ما أقوله حول هذا الأمر، من جانبي كل شيء على ما يرام”.

 

وبين المدرب الألماني، أن مشاركة اللاعب صلاح كبديل في الأربع مباريات الأخيرة ولعبه لفترة قليلة جداً له، إلى جانب إشراكه في النصف الساعة الأخير كان فكرة جيدة، هذا كل شيء”.

 

ويحتل فريق نادي ليفربول الإنجليزي بقيادة كلوب هذا الموسم صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة بفارق أربع نقاط عن المنافس إيفرتون، بعد انتصار كبير في مباراة الليلة الماضية على أرض الضيف كريستال بالاس بسبعة أهداف نظيفة دون رد.

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