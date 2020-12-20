مدرب ليفربول يتجاهل محمد صلاح وهذا ما قاله عن تصريحات النجم العربي

رفض المدرب الألماني يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، التعليق على تصريحات النجم المصري محمد صلاح، وسط فتح الباب من قبل إدارة النادي أمام إمكانية انتقاله إلى النادي الملكي “ريال مديد” أو برشلونة.

وأردف كلوب في مؤتمر صحفي له بعد تتوجه بلقب أفضل مدرب لهذا العام، قائلاً: ” ليس لديّ ما أقوله حول هذا الأمر، من جانبي كل شيء على ما يرام”.

وبين المدرب الألماني، أن مشاركة اللاعب صلاح كبديل في الأربع مباريات الأخيرة ولعبه لفترة قليلة جداً له، إلى جانب إشراكه في النصف الساعة الأخير كان فكرة جيدة، هذا كل شيء”.

ويحتل فريق نادي ليفربول الإنجليزي بقيادة كلوب هذا الموسم صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة بفارق أربع نقاط عن المنافس إيفرتون، بعد انتصار كبير في مباراة الليلة الماضية على أرض الضيف كريستال بالاس بسبعة أهداف نظيفة دون رد.