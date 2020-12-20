“لا أكترث إن كنت أسدا أو غزالا”.. “شاهد” الأميرة هيا أفقدت ابن راشد صوابه فلجأ لـ”تيك توك” لينسى فضيحته!

أطلق محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، حسابه على تطبيق “تيك توك” للفيديوهات القصيرة وحظيت هذه الخطوة بتغطية واسعة من إعلام الإمارات.

وقال “ابن راشد” خلال تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر” رصدتها (وطن) : “أطلقت اليوم حسابي الرسمي على منصة TikTok للتواصل الاجتماعي .. الأسرع نمواً في العالم والتي تضم أكثر من ٨٠٠ مليون متابع”

أطلقت اليوم حسابي الرسمي على منصة TikTok للتواصل الاجتماعي .. الأسرع نمواً في العالم والتي تضم أكثر من ٨٠٠ مليون متابع … نريد أن نكون حيث يكون الناس .. ونريد بناء محتوى عربي إيجابي .. ونريد أن نستمع للشباب ونُسمعهم قصتنا https://t.co/O3SArpFwnr — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 19, 2020

وتابع:”نريد أن نكون حيث يكون الناس .. ونريد بناء محتوى عربي إيجابي .. ونريد أن نستمع للشباب ونُسمعهم قصتنا”

ونشر راشد أول فيديو له بقناته على “تيك توك” وأرفق مع الفيديو عبارة: “في الإمارات لا أكترث إن كنت غزالا أو أسدا.. عندما نستيقظ من الأفضل أن تبدأ الركض”.

وكان ابن راشد قد عانى خلال الفترة الماضية من موضوع قضيته مع الأميرة هيا بنت الحسين، والتي تطلقت منه واتهمته بجملة اتهامات أمام المحكمة العليا في بريطانيا وتسببت له في فضيحة عالمية.

حيث أصدرت المحكمة حكما لصالح الأميرة هيا التي كانت قد هربت من مدينة دبي العام الماضي برفقة طفليها، وأخبرت أصدقاءها أنها كانت تخشى على حياتها وهي برفقة ابن راشد.

وحاول حاكم دبي إبقاء الحكم بعيدا عن العامة، ولكن بلا جدوى، إذ رفضت المحكمة طلب الاستئناف الذي تقدم به وصدر حكم بإعلان ما توصلت إليه المحكمة من أجل الصالح العام. ووجدت المحكمة أن حاكم دبي “لم يكن صادقا مع المحكمة”.

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