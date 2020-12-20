“شلحن العباءات” وبدأت المعركة.. “شاهد” مضاربة عنيفة بين سعوديات في جدة وما حدث على الملأ مُخجل!

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية مقطع فيديو أثار جدلا واسعاً، يوثق عراكاً عنيفا وقع بين مجموعة من الفتيات على الطريق العام بأحد شوارع مدينة جدة.

المقطع المتداول على نطاق واسع ورصدته (وطن) وثق قيام الفتيات بالنزول من السيارات والاعتداء على بعضهن بالضرب بالركل والأيدي بعدما خلعن عبائتهن.

وين البنات في الموضوع!!

البنت حيا

البنت حشمة

ماشوف بنات هنا

ماشوف الا ناس استخفت الله لايبلانا 🤚 — الــ ح ــنـونهـ ✿ (@hanoona1433) December 20, 2020

فيما يبدو أن السبب هو نزاع نشب بسب من له أولولية المسير في الطريق.

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع المقطع المتداول معبرين عن انتقادهم واستياءهم من مثل هذا الخروج عن الحشمة والمحافظة في المجتمع السعودي.

وفي ذلك قال أحد المعلقين: ” وين البنات في الموضوع، البنت حيا البنت حشمة ما شوف بنات هنا ما شوف إلا ناس استخفت الله لا يبلانا”.

وليس هذا هو المقطع الأول الذي يوثق عراكا بين نساء في المملكة العربية السعودية، حيث تداولت مواقع التواصل خلال الأيام الماضية مقطع فيديو يوثق مشادة حصلت بين فتاة وشباب سعوديين على كورنيش جدة.

وكانت الفتاة التي عرفت بصاحبة الشعر الأشقر تتحدث بألفاظ نابية وخارجة وتشتم الشاب وتتوعده.

وتسبب المقطع بحالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل، نظراً لمستوى السقوط والخروج عن المألوف المعروف عن الشعب السعودي بالتزامه واحتشامه، وكل هذا لم يكن ليطرأ سوى في عهد ولي العهد محمد بن سلمان وضمن رؤيته للانفتاح.

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