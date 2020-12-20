مضاربة بنات في جدة
مضاربة بنات في جدة
Videoحياتنا

“شلحن العباءات” وبدأت المعركة.. “شاهد” مضاربة عنيفة بين سعوديات في جدة وما حدث على الملأ مُخجل! 

كتب وطن
0

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية مقطع فيديو أثار جدلا واسعاً، يوثق عراكاً عنيفا وقع بين مجموعة من الفتيات على الطريق العام بأحد شوارع مدينة .

 

المقطع المتداول على نطاق واسع ورصدته (وطن) وثق قيام الفتيات بالنزول من السيارات والاعتداء على بعضهن بالضرب بالركل والأيدي بعدما خلعن عبائتهن.

 

فيما يبدو أن السبب هو نزاع نشب بسب من له أولولية المسير في الطريق.

 

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع المقطع المتداول معبرين عن انتقادهم واستياءهم من مثل هذا الخروج عن الحشمة والمحافظة في المجتمع السعودي.

 

وفي ذلك قال أحد المعلقين: ” وين البنات في الموضوع، البنت حيا البنت حشمة ما شوف بنات هنا ما شوف إلا ناس استخفت الله لا يبلانا”.

 

وليس هذا هو المقطع الأول الذي يوثق عراكا بين نساء في المملكة العربية السعودية، حيث تداولت مواقع التواصل خلال الأيام الماضية مقطع فيديو يوثق مشادة حصلت بين فتاة وشباب سعوديين على كورنيش جدة.

 

وكانت الفتاة التي عرفت بصاحبة الشعر الأشقر تتحدث بألفاظ نابية وخارجة وتشتم الشاب وتتوعده.

 

وتسبب المقطع بحالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل، نظراً لمستوى السقوط والخروج عن المألوف المعروف عن الشعب السعودي بالتزامه واحتشامه، وكل هذا لم يكن ليطرأ سوى في عهد ولي العهد محمد بن سلمان وضمن رؤيته للانفتاح.

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك ايضا
حياتنا

“شاهد” السعودية مودل روز تنهار باكية بعدما عرضت كل جسدها على متابعيها دون…

الهدهد

“أنا منذهل”.. بركات انفتاح ابن سلمان وصدمة من هذا المشهد في أطهر بقاع…

الهدهد

حملة جديدة لمقاطعة منتجات الإمارات تلقى استجابة واسعة بالخليج وابن زايد مصدوم مما حدث…

الهدهد

لم يكتف بالاعتداء الجنسي وعائلتها مصدومة.. ابن سلمان ينتقم من لجين الهذلول لرفضها…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.