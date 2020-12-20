“شاهد” مي العيدان لا تتوب وما فعلته مع لطيفة التونسية “قلة أدب” أخجلت الكويتيين أنفسهم! 

في تصرف استفزازي جديد كعادتها لإثارة الجدل ولفت الأنظار إليها قامت الإعلامية الكويتية مي العيدان باستدعاء تصريحات سابقة للفنانة التونسية لطيفة، كانت تتحدث فيها عن الإنجاب، وأنه يوجب تحمل المسئوليات وأنها لا ترغب شخصياً في ذلك، وعلقت عليه من جديد، مثيرة حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق أعادت مي العيدان نشر التصريح وعلّقت عليه بطريقة قاسية، وكتبت متوجّهة إلى لطيفة التونسية: “لطيفة التونسية: أرفض الإنجاب لأنه مسؤولية. يا حليلك عمرج 59 سنة وتتكلمين عن الإنجاب”، مرفقة بالتعليق برمز الوجه الضاحك.

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وتسبب تعليق الإعلامية الكويتية باستفزاز عدد كبير من المتابعين الذين لم يدخروا جهداً في الهجوم عليها واعتبار ما كتبته تنمراً قاسياً جداً.

قال أحد المعلقين: “ومي انتِ ليش ما انجبتِ؟ ولا بس شاطرة تعلقي على خلق ربنا؟” و” خافوا الله وبلا تنمر يمكن حكت هيك لتجبر بخاطر نفسا” و”هي ترى قصدها بشبابها ما أنجبت” و”حرام الشماتة والتجريح”.

وجدير بالإشارة أن الفنانة لطيفة كانت قد أطلقت هذا التصريح خلال استضافتها عبر برنامج “منا وجر”، و الذي يتم عرضه على شاشة قناة MTV اللبنانية، وقالت رداً على سؤال عن التبنّي: “أنا لو حبيت أتبنى كنت أنجبت، وهي مسؤولية كبيرة جدا وأنا مش قدها، إنك تكوّن شخص وتعلمه وتربيه وتخليه في أحسن صحة. صعب”.

وأضافت لطيفة: “الإنجاب قرار شخصي ومش ندمانة عليه على العكس أنا فرحانة بأولاد اخواتي ماليين علي الدنيا وبشوفهم وقت اللي ممكن أشوفهم”.

واختتمت الفنانة التونسية بالقول: “رب العالمين لا يعطي الواحد كل شيء، أنا بحب أركز بما منحني إياه ربنا، أعطاني موهبة أصقلتها ودرستها حبيتها وأحبها”.

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