“شاهد” ميسي يعادل الأسطورة البرازيلية بيليه مع فريقه برشلونة وهذا ما فعله

نجح المهاجم الأرجنتيني ليون ميسي اللاعب في فريق برشلونة الإسباني، من تسجيل رقم قياسي جديد في مسيرته الكروية، وذلك بالتعادل مع الأسطورة البرازيلية في عالم الكرة المستديرة بيليه في إحراز 643 هدفاً في فريق واحد.

وسجل ميسي خلال مباراة له مع الفريق الكتالوني ضد فريق فالنسيا مساء يوم السبت الماضي، من ركلة جزاء تصدى لها الحارس في الدقيقة (45+4)، ووصلت إلى زميله الإسباني جوردي ألبا لتصطدم بعد ذلك بمدافع فريق الضيف على ملعب الكامبنو، ويتابعها الأسطورة الأرجنتينية ويُسجل الهدف رقم 643 برأسيته داخل شباك فريق فالنسيا.

واستطاع البرغوث من تسجيل تلك الأهداف الذي عادل بها مع اللاعب البرازيلي الشهير بيليه، في 748 مباراة له مع فريق البلوغرانا الإسباني منذ بدء مشواره معه والالتحاق في صفوفه عام 2000م، بمعدل هدف كل 1.16 مباراة.

وهنئ الأسطورة البرازيلية إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو المعروف ” ببليه” عبر تغريدة له على الانستغرام، قائلاً: ” عندما يفيض قلبك بالحب، من الصعب تغيير طريقك، أعرف ما هو الشعور عندما ترتدي قميصك كل يوم، أعلم أنه لا يوجد شيء أفضل من المكان الذي نشعر به”.

وأردف بيليه، ” تهانينا على سجلك التاريخي يا ليونيل، لكن قبل كل شيء، تهانينا على مسيرتك الرائعة، أنا معجب بك كثيراً”.

وكان اللاعب بيليه، قد حطم الرقم القياسي ذلك الرقم مع فريق سانتوس البرازيلي الذي لعب فيه خلال الفترة ما بين عام 1956م-1974م، قبل مغادرة الفريق والتحاقه في صفوف فريق كوزموس نيويورك الأمريكي الذي حقق معه لقب دوري الولايات المتحدة الأمريكية ليعتزل بعدها عالم كرة القدم عام 1977م.