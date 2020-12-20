احمد عدوية وزوجته
احمد عدوية وزوجته
Videoحياتنا

“شاهد” فيفي عبده تُبكي أحمد عدوية وزوجته على الهواء وهذا ما كان يحدث بمنزل الراقصة “عدوة الملابس” 

كتب وطن
0

عاد الفنان المصري أحمد عدوية للأضواء مجدداً عقب عرض الجزء الثاني من حلقته عبر برنامج “واحد من الناس” مع الإعلامي ، والذي ظهر فيه عدوية برفقة زوجته.

 

وكان من ضمن ما قاله عدوية خلال الحلقة أن قصة حياته يمكن أن تظهر للنور من خلال تجسيدها بمسلسل تلفزيوني، لما فيها من أحداث متنوعة ومثيرة.

 

كما اعترف عدوية خلال الحلقة بأنه لم ينجح في العمل كممثل، فيما نجح كمؤد فقط، لأنه في الأساس مطرب وحقق نجاحاً كبيراً بأغانيه وحفلاته في مصر وخارجها.

 

ودخلت زوجة عدوية خلال الحلقة بنوبة من البكاء، قائلة أنها تنحني للفنانة لوقوفها مع زوجها طوال محنته، وأضافت: “أنا لو عملت إيه مش حقدر أوفيها حقها، كانت تكلمني تقول يا نوسي أحمد دة أخويا وخيره على الكل”.

 

كما قالت “نوسة” زوجة عدوية أن زملاء أحمد في الوسط الفني لم يقوموا بالسؤال عليه بعد الحادثة التي تعرض لها، مضيفة: “اللي كان بيت أحمد عدوية مفتوح لكل من المطربين والموسيقيين ولعيبة كرة القدم وظروفنا كانت صعبة”.

 

كما تحدثت زوجة الفنان المصري أنها غير مسامحة الموسيقار المعروف “حلمي بكر” نظراً لما تكلمه بحقه كما قالت.

 

كما أكدت بحديثها أن زوجها لا يعاني من أي مشاكل جنسية كما تم الإشاعة حوله مؤخراً.

 

وقالت أنها حملت منه بعد الحادثة التي تعرض لها، وقامت بإسقاط الجنين بأمر من الطبيب و”عدوية اجل جداً وتعرض لحالة نفسية بسبب هذا الأمر”.

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك ايضا
حياتنا

لن تصدق أنها هي.. “شاهد” العجوز “مدمنة التعري” فيفي عبده…

حياتنا

“شاهد” فيفي عبده تمسك صدرها خوفاً من الفضيحة وتؤدي وصلة رقص احتفالاً…

حياتنا

“هأرجع امتعكم وابسطكم”.. “شاهد” العجوز فيفي عبده تنشر فيديو…

حياتنا

فيفي عبده تعود من “الموت” وتتعرّى وتهدي جمهورها وصلة رقص ساخنة بهذه…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.