“شاهد” انتر ميلان يواصل ملاحقة المتصدر بالدوري الإيطالي ويحقق فوزاً ثميناً على سبيزيا

نجح فريق الإنتر ميلان من المنافسة مع المتصدر للدوري الإيطالي “الكاليشو” من الدرجة الأولى الممتازة بفارق نقطة وحيدة مع الميلان برصيد 30 نقطة، بعد فوزه على فريق سبيزيا بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء يوم الأحد على ملعب “سان سيرو” في العاصمة ميلانو.

وجاء الهدف من صناعة اللاعب ذو الأصول المغربية أشرف حكيمي في الدقيقة ال 52، بينما أحرز البلجيكي لوكاكو في الدقيقة ال 71 من ضربة جزاء، وفي وقت متأخر من انتهاء عمر زمن المباراة سجل فريق الضيف سبيزيا عن طريق اللاعب روبرتو بيكولي في الدقيقة ال 90.

وقد تجمد فريق الضيف سبيزيا بعد فوز الإنتر، عند النقطة 11 في المركز السابع عشر من ترتيب الدوري الإيطالي.

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