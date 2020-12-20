ترامب وضع الخطة ثم تراجع.. سي ان ان “تغيظ” الرئيس المتمرد وتكشف ما ناقشه مع مستشاريه للبقاء في الحكم

أكد مصادر أمريكية مطلعة، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بحث خلال اجتماع مع عدد من مساعديه وحلفائه إمكانية إعلان الأحكام العرفية، مشيرةً إلى أن ترامب يسعى من خلال هذا القرار تغيير نتائج الانتخابات التي فاز بها منافسه الديمقراطي جو بايدن.

عاجل | CNN: #ترمب بحث في اجتماع مع عدد من مساعديه وحلفائه مسألة إعلان الأحكام العرفية لتغيير نتيجة #الانتخابات — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) December 19, 2020

وأوضحت المصادر، وفق ما نقلت شبكة “سي إن إن”، أن مستشار الرئيس الأسبق للأمن القومي الجنرال مايكل فلين الذي طرح هذه الفكرة قبل أيام كان موجوداً في الاجتماع الذي عقد أمس، وأن النقاش احتد حينما اتهم فلين مساعدي الرئيس، وفي مقدمتهم كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز، بعدم فعل ما يلزم للدفاع عن ترامب.

وفي السياق، قال موقع أكسيوس، إن محامي الرئيس المنتهية ولايته اتصل بمسؤول في وزارة الأمن الداخلي لسؤاله بشأن إمكانية مصادرة الوزارة لآلات التصويت، موضحاً أن مسؤول وزارة الأمن الداخلي رد على محامي ترامب بأن الوزارة لا تملك صلاحية مصادرة آلات التصويت.

عاجل | أكسيوس: محامي #ترمب اتصل بمسؤول في وزارة الأمن الداخلي لسؤاله بشأن إمكانية مصادرة الوزارة لآلات التصويت.

• مسؤول وزارة الأمن الداخلي رد على محامي ترمب بأن الوزارة لا تملك صلاحية مصادرة آلات التصويت. — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) December 19, 2020

وأضاف الموقع، أن مسؤولين بالإدارة الأمريكية قلقون من احتمال استغلال ترامب سلطاته لمحاولة تغيير نتائج الانتخابات.

عاجل | أكسيوس: مسؤولون بالإدارة الأمريكية قلقون من احتمال استغلال #ترمب سلطاته لمحاولة تغيير نتائج الانتخابات — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) December 19, 2020

بدوره نفى ترامب ما أوردت الشبكة الأمريكية، قائلاً في تغريدة رصدتها “وطن”: “الأحكام العرفية تساوي أخبار مزيفة، فقط المزيد من التقارير السيئة عن علم”.

Martial law = Fake News. Just more knowingly bad reporting! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 20, 2020

وفي وقت سابق، قال ترامب إن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن لم يفز في الانتخابات، وإنه خسر في ولايات متأرجحة بفارق كبير قبل أن يتم التزوير، زاعماً أنه تم إلغاء مئات الآلاف من الأصوات في كل هذه الولايات، وأنه تم ضبطهم في إشارة للديمقراطيين.

وقال الرئيس الأميركي إنه يتعين على السياسيين الجمهوريين خوض معركة حتى لا يُسرق انتصارهم، وإن عليهم ألا يكونوا حمقى وضعفاء، حسب تعبيره.

ولا يزال ترامب يصر على أن الانتخابات الرئاسية تم تزويرها، وذلك رغم أنه خسر كل الدعاوى القضائية التي رفعها أمام المحاكم الأميركية، والتي يدعي فيها حدوث تزوير واسع النطاق.

وكان المجمع الانتخابي أقر مؤخرا فوز بايدن بالانتخابات، في حين ذكر موقع أميركي أن ترامب هدد بأنه لن يترك البيت الأبيض في يوم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك