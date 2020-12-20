مشاجرة وافدين في المارينا بالكويت
مشاجرة وافدين في المارينا بالكويت
حياتنا

خلاف على أجرة تاكسي في الكويت تكشف “مصائب” وافد عراقي.. المفاجأة كانت في اخر لحظة!

كتب وطن
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قادت الصدفة البحتة رجال الأمن في إلى ضبط تبين تورطه في العديد من جرائم السرقة والسلب، وحيازة مواد مخدرة وأدوات تعاط مختلفة.

 

وأثناء قيام دورية أمن حولي بالتجول في منطقة السالمية، شاهدت مشاجرة بين مصري (35 عاماً)سائق سيارة أجرة، وشخص آخر لا يحمل إثباتاً.

 

وعليه توقفت الدورية وتبين أن الشجار بين سائق التاكسي والراكب بسبب رفض الأخير دفع الأجرة، وتم التدخل وفض المشاجرة لكن رجال الأمن لاحظوا ارتباك الراكب، وحين قاموا بتفتيشه عثروا بحوزته على حقيبة صغيرة فيها خليط من المواد المخدرة وأدوات تعاط إلى جانب 7 مفاتيح لمركبات وعدة هواتف نقالة.

 

وبالاستعلام عنه عبر البصمة، تبين أنه وافد عراقي (27 عاماً)، ومطلوب لمخفر ومكافحة المخدرات.

 

 

تم اقتياد العراقي إلى مخفر شرطة الجابرية لاتخاذ ما يلزم من إجراء بحكم الاختصاص المكاني، وكانت المفاجأة في تواجد وافد مصري داخل المخفر بصدد تسجيل قضية سلب بالقوة وما أن شاهد العراقي حتى صرخ بأنه المتهم ذاته الذي سلبه، وبإعادة تفتيش حقيبة العراقي عثر في داخلها على هاتف يعود للوافد المصري.

 

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