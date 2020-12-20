خلاف على أجرة تاكسي في الكويت تكشف “مصائب” وافد عراقي.. المفاجأة كانت في اخر لحظة!

قادت الصدفة البحتة رجال الأمن في الكويت إلى ضبط وافد عراقي تبين تورطه في العديد من جرائم السرقة والسلب، وحيازة مواد مخدرة وأدوات تعاط مختلفة.

وأثناء قيام دورية أمن حولي بالتجول في منطقة السالمية، شاهدت مشاجرة بين وافد مصري (35 عاماً)سائق سيارة أجرة، وشخص آخر لا يحمل إثباتاً.

وعليه توقفت الدورية وتبين أن الشجار بين سائق التاكسي والراكب بسبب رفض الأخير دفع الأجرة، وتم التدخل وفض المشاجرة لكن رجال الأمن لاحظوا ارتباك الراكب، وحين قاموا بتفتيشه عثروا بحوزته على حقيبة صغيرة فيها خليط من المواد المخدرة وأدوات تعاط إلى جانب 7 مفاتيح لمركبات وعدة هواتف نقالة.

أثناء قيام دورية أمن حولي بالتجول في منطقه السالميه شاهدت مشاجرة بين وافد مصري 1985 سائق سيارة أجرة وشخص لا يحمل اثبات تم التدخل وفض المشاجرة حيث تبين ان الاخير بحاله غير طبيعيه وبتفتيش حقيبته عثر بها على مواد مخدرة و3 أجهزة و7 مفاتيح سيارات تم اقتياده لمخفر السالميه – 1يتبع — حمد السريع (@bomshary871) December 19, 2020

وبالاستعلام عنه عبر البصمة، تبين أنه وافد عراقي (27 عاماً)، ومطلوب لمخفر الجابرية ومكافحة المخدرات.

وبالاستعلام عنه تبين انه وافد عراقي م 1993 ومطلوب لمخفر الجابرية ومكافحة المخدرات. وعندما تم إدخاله للمخفر كان هناك وافد مصري 1992 تعرف على العراقي الذي قام بسلبه بالقوة بنفس اليوم ومسجل بحقه قضيه كجنايه – 2. — حمد السريع (@bomshary871) December 19, 2020

تم اقتياد العراقي إلى مخفر شرطة الجابرية لاتخاذ ما يلزم من إجراء بحكم الاختصاص المكاني، وكانت المفاجأة في تواجد وافد مصري داخل المخفر بصدد تسجيل قضية سلب بالقوة وما أن شاهد العراقي حتى صرخ بأنه المتهم ذاته الذي سلبه، وبإعادة تفتيش حقيبة العراقي عثر في داخلها على هاتف يعود للوافد المصري.

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