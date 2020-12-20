حملة جديدة لمقاطعة منتجات الإمارات تلقى استجابة واسعة بالخليج وابن زايد مصدوم مما حدث 

أطلق ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة جديدة لمقاطعة المنتجات الإماراتية، شارك فيها المئات من الإعلاميين والناشطين المؤثرين في عديد من البلدان العربية.

ودشّن المغردون وسماً بعنوان #مقاطعة_المنتجات_الإماراتية ، وضحوا من خلاله الأسباب والدوافع التي تفرض على كل شخص عربي مسلم غيور أن يقاطع الإمارات التي أوغلت بحق الشعوب العربية والإسلامية، وكان آخرها ما قامت وتقوم به من عملية تطبيع وخيانة مع الكيان الإسرائيلي.

اهم الشركات الاماراتية وكودها التجاري للمقاطعة في هذه الصورة ..#مقاطعه_المنتجات_الإماراتية pic.twitter.com/rBVaarcYuw — بلقيس الحريزي 🇾🇪 يمنية في 🇴🇲 عُمان (@blq_yeo1om_22_k) December 20, 2020

نقلا عن صحيفة "Israel Today" سيتم افتتاح مدرسة صـ.هيونية في الإمارات للجالية الإسرائيلية البالغ عددها الف عضو.

ابن زايد حول الإمارات لعاصمة صـ.هيونية عنصرية!#مقاطعة_المنتجات_الإماراتيةhttps://t.co/jFFPRicujL — مفتاح (@keymiftah79) December 20, 2020

ونشر القائمون على الحملة بياناً عبر الوسم أوضحوا فيه الأسباب التي دفعتهم لتنظيم هذه الحملة نظراً لما تقوم به الإمارات من عمليات التطبيع ومشاركتها في الضغط على الدول العربية للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، كما تقوم بتسويق وبيع المنتجات الإسرائيلية في العالم الإسرائيلي.

بيان عام للأمة الإسلامية والعالم بشأن #مقاطعة_المنتجات_الإماراتية 👇 pic.twitter.com/3ogPFggO9M — مقاطعة المنتجات الإماراتية (@UAE_boycottee) December 20, 2020

ولفت البيان أيضا إلى أن الإمارات تعمل ضمن مشروع خطير المعروف باسم الدين الإبراهيمي الذي يستهدف الدين الإسلامي، وذلك فضلا عن تصديرها وتعاملها بالبضائع المغشوشة والفاسدة ومنتهية الصلاحية.

وقال أحد المغردين عبر الوسم: #مقاطعة_المنتجات_الإماراتية لا تقل أهمية في نصرة الإسلام عن #مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه54 بعد أن أنفق سفهاء أبوظبي مليارات الدراهم في سفك دماء المسلمين، وتدمير أوطانهم، وخدمة أعدائهم، والحرب على أحرارهم وأبرارهم. وقد فعلوا كل ذلك بطراً ورياء الناس.. فقاطعوهم قطع الله دابرهم”.

#مقاطعة_المنتجات_الإماراتية لا تقل أهمية في نصرة الإسلام عن #مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه54 بعد أن أنفق سفهاء أبوظبي مليارات الدراهم في سفك دماء المسلمين، وتدمير أوطانهم، وخدمة أعدائهم، والحرب على أحرارهم وأبرارهم. وقد فعلوا كل ذلك بطراً ورياء الناس.. فقاطعوهم قطع الله دابرهم.. — محمد المختار الشنقيطي (@mshinqiti) December 20, 2020

من جانبه غرد الكاتب والناشط السعودي الشهير تركي الشلهوب عبر الوسم قائلاً: “كلما رأيت انقلابًا.. فتّش عن أبو ظبي كلما سمعتَ بمؤامرة.. فتّش عن أبو ظبي كلما شاهدتَ حزبًا مناهض للإسلام، ستجد داعمة أبو ظبي كلما علمتَ بحملة غربية ضد بلد مسلم.. ستجد داعمها أبو ظبي كلما قرأتَ تحريضًا على الإسلام، ستجد أبو ظبي خلفه #مقاطعه_المنتجات_الإماراتية .

كلما رأيت إنقلابًا.. فتّش عن أبوظبي

كلما سمعتَ بمؤامرة.. فتّش عن أبوظبي

كلما شاهدتَ حزبًا مناهض للإسلام، ستجد داعمه أبوظبي

كلما علمتَ بحملة غربية ضد بلد مسلم.. ستجد داعمها أبوظبي

كلما قرأتَ تحريضًا على الإسلام، ستجد أبوظبي خلفه#مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) December 20, 2020

وهذه ليست المرة الأولى التي تدشن فيها حملات لمقاطعة منتجات الإمارات، حيث سبق تدشين دعوات مماثلة في الكويت وسلطنة عمان والسعودية، بعد اكتشاف العديد من البضائع المغشوشة القادمة من جبل علي.

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